Met uvádí první operu od černošského skladatele. Přenos uvidí také Češi

Charles Blow seděl na premiéře opery inspirované jeho memoáry a sledoval scénu, ve které protagonistu sexuálně zneužívá starší bratranec. "Nepříjemnější snad bylo sledovat všechny, kdo v hledišti po očku sledovali mě. Báli se, jak na to budu reagovat," vzpomíná.

K tomu ale nebyl důvod, dodává Blow v rozhovoru pro agenturu AP. Jedenapadesátiletý přispěvatel deníku New York Times se s traumatem vypořádal, už když napsal memoáry nazvané Oheň v kostech. A tutéž scénu uvidí znovu v pondělí 27. září, kdy newyorská Met stejnojmennou operou podle Blowových memoárů zahájí sezonu.

Dílo složil jazzový trumpetista Terence Blanchard a je to poprvé v historii slavné newyorské instituce, kdy uvádí operu černošského autora. Zároveň se jedná o první představení v Met od začátku pandemie, tedy po 18 měsících.

Blanchardova práce měla premiéru roku 2019 v St. Louis. Když se tam skladatel letos v létě vrátil, zašel si na jednoaktovku Highway 1, kterou roku 1963 zkomponoval černošský autor William Grant Still.

"Seděl jsem tam a přemýšlel jsem, proč v Met nemohla zaznít ona," přiznává Blanchard. Že prvenství připadlo jemu, samozřejmě vítá. "Ale zároveň je to trochu smutné, protože opravdu to není tak, že by tohohle nemohl někdo dosáhnout přede mnou," dodává.

Devětapadesátiletý jazzový hudebník, který dříve koncertoval také na festivalech Prague Proms nebo Bohemia Jazzfest a v Praze natočil soundtrack k filmu Stíhači Red Tails o černošských letcích za druhé světové války, má k opeře blízko. Na částečný úvazek ji zpíval už jeho otec. Syn první operu zkomponoval roku 2013, jmenovala se Champion a vyprávěla o boxerovi Emilu Griffithovi.

Novinka vychází ze vzpomínek Charlese Blowa, který ve státě Louisiana vyrůstal jako chudé citlivé dítě se čtyřmi macho bratry, záletnickým otcem alkoholikem a tvrdě pracující matkou, jež v kabelce nosila pistoli.

"Na tom příběhu mě nejvíc zaujal pocit, jak je člověk izolovaný, když má pocit, jako by nepatřil do své komunity," popisuje Blanchard, který se narodil v New Orleans. "Vím o tom svoje. Jako kluk jsem chtěl být muzikant, o víkendu jsem chodil s trumpetou čekat na autobusovou zastávku, zatímco ostatní na ulici hráli fotbal," vzpomíná.

Operu Oheň v kostech složil jazzový trumpetista Terence Blanchard. | Video: Met

Libreto napsala šedesátiletá herečka a režisérka Kasi Lemmonsová, se kterou Blanchard dlouhodobě spolupracuje. Blowovy vzpomínky doplnila alegorickými postavami nazvanými Osud a Samota, které protagonistu provázejí různými fázemi života. A Lemmonsová také vymyslela princip, kdy dospělého Blowa na jevišti doprovází jeho dětské já.

Operu Oheň v kostech diriguje Yannick Nézet-Séguin, hlavní role zpívají barytonista Will Liverman a sopranistky Latonia Mooreová nebo Angel Blue. Po pondělní premiéře operu uslyší také čeští diváci, a to prostřednictvím přímých přenosů z Met do kin 23. října.

Cyklus operních satelitních vysílání, která bude opět možné sledovat v pražských biografech Aero, Světozor a Oko, brněnské Scale nebo královéhradeckém Bio Central, začne už 9. října ruskou operní klasikou Boris Godunov z pera Modesta Petroviče Musorgského.

V hlavní roli cara trýzněného touhou po moci se představí basista René Pape. Opera bude uvedena v původní podobě z roku 1869 v režii Stephena Wadswortha a pod taktovkou Sebastiana Weigleho.

Kinopřenosy budou pokračovat 4. prosince operou Eurydika mladého amerického autora Matthewa Aucoina v režii Mary Zimmermanové. Starořeckou báji přenesla libretistka Sarah Ruhlová do 21. století.

1. ledna 2022 je na programu zkrácená verze Popelky Julese Masseneta v angličtině. V pohádkové verzi známého příběhu se představí mezzosopranistka Isabel Leonardová.

Na konci ledna se v nové produkci vrátí klasika Rigoletto Giuseppa Verdiho. Režisér Bartlett Sher, držitel divadelní ceny Tony, ji přesunul do 20. století. Hlavní roli zazpívá barytonista Quinn Kelsey.

Straussova Ariadna na Naxu se v obnoveném nastudování vrátí do Met 12. března. Premiéra původní pětiaktové francouzské verze Verdiho Dona Carlose je na programu 26. března, přímý přenos Pucciniho Turandot s Annou Netrebkovou v produkci Franca Zefirelliho kina nabídnou 7. května 2022. Druhým kinopřenosem téhož měsíce bude 21. května Donizettiho Lucie z Lammermooru.

Tečku za sezonou operních kinopřenosů udělá 4. června Hamlet australského komponisty Bretta Deana. "Shakespeare je hozenou rukavicí mnoha skladatelům, kteří by ji neměli vždycky zvedat, ale Deanův Hamlet to zvládl s grácií," napsal po premiéře britský deník Guardian.

Metropolitní opera zahájila cyklus The Met: Live in HD roku 2006. Do Česka přenosy míří od prosince 2007. Od té doby už diváci viděli přes 100 inscenací, každou sezonu je v Česku sleduje mezi 30 a 40 tisíci lidmi. Zprostředkovává je distribuční společnost Aerofilms.