Kvůli lockdownu ho lékaři odmítli ošetřit. Houslista v Šanghaji skočil z okna

Ve věku 71 let zemřel houslista Čchen Šun-pching, který působil v orchestru Shanghai Pops. Stejně jako 26 milionů obyvatel čínského města Šanghaj měl už třetí týden nařízenou domácí izolaci kvůli šířící se nákaze koronavirem. Poté, co jej odmítly přijmout dvě nemocnice, spáchal sebevraždu skokem z okna svého bytu.

Čchen však trpěl nikoliv koronavirem, nýbrž zřejmě pankreatitidou neboli zánětem slinivky břišní. V jejím důsledku pociťoval intenzivní bolest, zvracel a dožadoval se pomoci, popisuje anglický hudební časopis The Strad.

Podle hongkongských novin Ming Pchao houslista zavolal na číslo záchranné služby, kde se ale dozvěděl, že je několikátý v pořadí a musí čekat. Když se do nemocnice vypravil na vlastní pěst, sestřička u vchodu mu oznámila, že jsou všechna lůžka obsazená pacienty s covidem-19, a tak houslistu nepřijmou. Situace se opakovala také ve druhém špitále.

Hudebník se následně vrátil domů a zbytek noci strávil v bolestech. Když se manželka druhý den ráno probudila, zjistila, že její muž v noci spáchal sebevraždu. "Chtěl bych se rozloučit se svojí rodinou. Už nedokážu vydržet bolest způsobenou pankreatitidou," napsal v dopise na rozloučenou.

Podle britského deníku The Times úmrtí na sociálních sítích potvrdili manželka i houslistův bratr, který učil ekonomii na Šanghajské univerzitě. Vdově se nyní nedaří postarat o houslistovo tělo. Úřady jej odvezly do márnice místní nemocnice Tchung-ťi, ta však oznámila, že má plno. Co se s tělem stane dál, není jasné. Houslista působil v Shanghai Pops Orchestra, nepříliš známém tělese založeném roku 1986.

Šanghaj s 26 miliony obyvatel se ocitla v přísném lockdownu kvůli koronaviru, dle agentury Bloomberg stále přibývá přes 20 tisíc nově nakažených denně. Obyvatelé smějí opustit domovy jen za účelem každodenního testování. Vybraní členové místních komunit na ulici vyzvedávají dovážky jídla a dalších potřeb.

V mezičase jsou hlavní dveře budov zalepené nebo zamčené. Lidé nesmějí vynést odpadky ani venčit psy. Na sociálních sítích se šíří videa, jak obyvatelé z oken křičí, že mají hlad, nebo se perou o doručené balíčky jídla, popsalo Aktuálně.cz.

Počátkem dubna se na čínských sociálních sítích objevily také informace, podle nichž vláda odděluje nakažené děti od jejich rodičů. Některé přitom byly jen několik měsíců staré, dodal tchajwanský deník Taiwan News.