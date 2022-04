Člověk vynášený i drcený dějinami. Filmová opera připomíná skladatele Jana Kapra

Obvodní soud pro Prahu 1 nařídil dezinformátorce Nele Liskové, aby se omluvila místopředsedkyni Sněmovny Olze Richterové (Piráti) za šíření lživého příspěvku o výrocích Richterové. Uvedl to server iDNES.cz. Lisková má také zaplatit Richterové 50 tisíc korun. Rozsudek zatím není pravomocný. Lisková v roce 2019 opakovaně sdílela na facebooku nepravdivý příspěvek o tom, že Richterová chce, aby Česko dalo uprchlíkům byty. Richterová pak podle svých slov čelila kvůli tomuto příspěvku útokům na sociální síti, včetně výhrůžek zabitím. Lisková verdikt podle serveru odmítla komentovat.

V příspěvku sdíleném Liskovou bylo spolu s fotografií Richterové uvedeno, že Richterová prohlásila, že Česko může v první vlně přijmout desítky tisíc uprchlíků a věnovat jim startovní byty pro mladé. Richterová uvedla, že nikdy nic takového nevyslovila. "V tomto případě došlo k neoprávněnému zásahu do osobnostních práv žalobkyně," řekla podle serveru soudkyně Dagmar Stamidisová. "Bylo prokázáno, že (Lisková) není autorkou původního příspěvku, nicméně ten příspěvek sdílela, a s ohledem na to, že soud má za to, že se jedná o aktivistku, o osobu veřejného zájmu, tak si ho měla ověřit," dodala.

Lisková má podle verdiktu soudu Richterové poslat vlastnoručně podepsanou omluvu. Na svém facebookovém profilu má také po dobu 30 dnů ponechat zveřejněný příspěvek, ve kterém se omluví za lži o Richterové. Soud také Liskové nařídil smazání některých příspěvků o Richterové.