Dvořákova Praha přivítá Mehtu a Järviho, Netopil přiveze Essenskou filharmonii

Dvanáctý ročník festivalu klasické hudby Dvořákova Praha toto září v pražském Rudolfinu přivítá slavné dirigenty Zubina Mehtu a Neemeho Järviho.

Z děl Antonína Dvořáka zazní instrumentální koncerty a v novodobé premiéře také první zhudebnění Dvořákovy rané opery Král a uhlíř. Roli kurátora komorní řady přijal houslista Gil Shaham. A se svým šéfdirigentem Tomášem Netopilem dorazí Essenská filharmonie.

Ta 9. září provede Dvořákovo Nokturno H dur, Klavírní koncert g moll a Symfonii č. 7 d moll. "Posluchači se mohou těšit na ryze dvořákovský program, kdy na úvod uvedeme méně hranou krásnou meditativní skladbu Nokturno. Je to obvykle překvapující, když orchestr na úvod nezahraje něco energického," avizuje Netopil.

"Dvořákův klavírní koncert pak zahraje Ivo Kahánek. Ve druhé polovině večera zazní Dvořákova sedmá symfonie, která patří k vrcholům jeho symfonické tvorby," doplňuje kroměřížský rodák, který Essenskou filharmonii vede od roku 2013.

Pražské vystoupení dvaaosmdesátiletého dirigenta Zubina Mehty bude 15. září jedním z jeho posledních s Izraelskou filharmonií, kde působí 51 let. V jejich podání zazní Mahlerova 3. symfonie.

Nestor dirigentského rodu, o rok mladší Neeme Järvi, stane v čele Estonského národního symfonického orchestru na závěr festivalu 23. září. Koncert ozdobí houslistka Nicola Benedettiová.

Letošní Dvořákova Praha začne symbolicky v den výročí Dvořákova narození 8. září skladatelovým Violoncellovým koncertem h moll a osmou symfonií řečenou Anglická.

Na zahájení festival přizval Symfonický orchestr italského rozhlasu a televize Rai Torino pod vedením Christopha Eschenbacha, sólistou bude šestadvacetiletý rakouský violoncellista perského původu Kian Soltani.

Interpretační výzvou bude novodobá premiéra koncertního uvedení prvního zhudebnění Dvořákovy opery Král a uhlíř z roku 1871.

"Těžko uvěřit, že je dnes možné slyšet nějaké Dvořákovo dílo ve světové premiéře. V průběhu digitalizace původních rukopisů Krále a uhlíře, na níž se festival finančně podílel a která nastudování opery předcházela, byla totiž v archivu Dvořákova muzea objevena partitura předehry, která nebyla v době premiéry uvedena," vysvětluje programový ředitel festivalu Jan Simon.

Náročného díla se ujmou pěvecké osobnosti v čele s Kateřinou Kněžíkovou a Richardem Samkem. Z koncertu vznikne záznam Českého rozhlasu.

Kurátor komorní řady, houslista Gil Shaham, na koncertech v Anežském kláštěře uvede například klavíristy Gerharda Oppitze a Michaila Lifitse, violoncellistu Jense Petera Maintze, violistku Pauline Sachseovou a jejich české kolegy, houslistu Josefa Špačka, violistu Pavla Nikla a Wihanovo kvarteto. Komorní řadu uzavře 16. září populární Dvořákův Smyčcový kvintet Es dur.

Klavírní recitály letos nabídnou dvě zajímavá jména - Chorvata Iva Pogoreliče, který představí průřez klavírní literaturou od Bacha přes Chopina až po Ravela, a izraelského klavíristu ruského původu Borise Giltburga. Ten uvede všech dvanáct Lisztových Transcendentálních etud a třináct Rachmaninových preludií.

Rezidenční orchestr festivalu Česká filharmonie pod vedením svého šéfdirigenta Semjona Byčkova nabídne skladby Dvořákova přítele Petra Iljiče Čajkovského včetně slavného Klavírního koncertu b moll v podání klavíristy Kirilla Gersteina, který uvede 13. září. Houslový koncert D dur přednese Renaud Capuçon a sólového violoncellového partu ve Variacích na rokokové téma se ujme Gautier Capuçon.

Prodej vstupenek na festival začal dnes v poledne.

Festival Dvořákova Praha, který ročně hospodaří s rozpočtem okolo 40 milionů korun, významně podporuje rodinná nadace podnikatele Karla Komárka ze skupiny KKCG. Akci nyní vede nový tým.

Program letošního ročníku ještě připravil bývalý umělecký ředitel Marek Vrabec. Toho ale nyní nahradil klavírista Jan Simon, někdejší ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu či naposledy ředitel Intergramu.

Jak nedávno napsaly Hospodářské noviny, Simonův vklad posluchači poznají až roku 2020. Simon si ale nemyslí, že nastane moment, kdy festival vyčerpá zásadní díla Antonína Dvořáka a začne se opakovat. "Mnohým segmentům Dvořákovy tvorby zůstáváme dlužni, zejména jeho komorním a sborovým dílům," řekl Simon.

"Festival se také na můj vkus málo věnoval Dvořákovu nejbližšímu okolí, třeba jeho zeti, skladateli Josefu Sukovi. A třeba i vzhledem k Dvořákově angažmá v USA se nabízejí přesahy do americké hudby. Když to sečtu, mám materiál na dalších deset let," doplnil.