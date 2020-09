Dokud je tu virus, nehrajeme. Metropolitní opera zrušila celou sezonu

Slavná Metropolitní opera v New Yorku vynechá celou nadcházející sezonu. Zůstane tak zavřená až do září 2021, informuje agentura Reuters.

Metropolitní opera v New Yorku vynechá celou sezonu. | Foto: Shutterstock

Vedení se rozhodlo nevrátit k původní aktivitě, dokud bude koronavirus představovat nebezpečí. Metropolitní opera se sálem pro 3800 diváků obvykle uvede 200 představení v jedné sezoně, ročně přivítá téměř 800 tisíc lidí. Desítky tisíc Čechů její představení sledují v sobotních přenosech do kin.

"Kvůli stovkám účinkujících, kteří zkoušejí v uzavřených prostorách, a kvůli našemu širokému publiku jsme se rozhodli nevrátit k původní činnosti, dokud nebude široce používaná vakcína, nevznikne kolektivní imunita a nebude zrušena nutnost nosit roušku a omezovat sociální kontakt," stojí v prohlášení.

Je to poprvé ve 140leté historii Met, kdy instituce vynechá celou sezonu, dodává agentura AP. Původně hodlala Met sezonu jen zkrátit a místo září začít až 31. prosince. Podle ředitele Petera Gelba zatím instituce od začátku pandemie přišla o 154 milionů dolarů, v přepočtu 3,5 miliardy korun.

Na podzim 2021 chce Met zahájit sezonu operou Fire Shut Up in My Bones (Oheň uzavřen v mých kostech), jejíž název odkazuje na biblickou knihu Jeremiáš. Dílo od jazzového trumpetisty Terence Blancharda bude první operou od černošského autora uvedenou v Met.

Blanchardova práce měla premiéru vloni v americkém St. Louis. "V téhle pauze jsme zažili různé tragédie, nejen úmrtí lidí na koronavirus, ale samozřejmě také policejní brutalitu a vše s tím související. Teď je čas si sednout a reflektovat," říká dvaašedesátiletý Blanchard, podle nějž "spousta lidí začíná řešit problémy, kterým se dřív vyhýbali nebo o které se nezajímali," a současná rasová situace v USA "čím dál víc lidem otevírá oči".

Blancharda zná jako jazzového hudebníka i české publikum, v minulosti vystoupil v pražském klubu Jazz Dock, brněnském Sono Centru, olomouckém klubu Jazz Tibet nebo na festivalu Prague Proms. V Česku s orchestrem Filmharmonic natočil hudbu k válečnému filmu Stíhači Red Tails režiséra Anthonyho Hemingwaye.

Operu Fire Shut Up in My Bones bude v Met dirigovat Yannick Nézet-Séguin, který měl v právě zrušené sezoně nastoupit jako nový stálý hudební ředitel instituce.

Divadla na Broadwayi, která patří mezi největší newyorské turistické atrakce, by podle provozovatelů měla znovu otevřít v lednu 2021.