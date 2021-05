Česká filharmonie zahrála pro 350 lidí, Eben přirovnal zemřelé k válečným hrdinům

Po více než půlroční pauze způsobené pandemií koronaviru Praha v pondělí zažila koncert s účastí publika. Česká filharmonie své benefiční vystoupení v Rudolfinu věnovala rodinám zaměstnanců sociálních služeb, kteří zemřeli na covid-19, a připomněla si 125. výročí založení.

Pilotní večer schválený ministerstvem zdravotnictví zároveň otestoval podmínky, za nichž bude možné sály a divadla znovu otevřít natrvalo.

Řada škodovek včetně starého modelu Laurin & Klement stála v cestě návštěvníkům, kteří měli lístky do přízemí a přicházeli do Rudolfina hlavním vchodem. Škoda Auto jako tradiční partner orchestru byla spoluhostitelem akce, kterou mohlo v sále zažít 350 posluchačů rozdělených do dvou sektorů a rozesazených v maximálních vzdálenostech.

Všichni museli před vstupem předložit negativní PCR test, po celou dobu byly povinné respirátory. Navzdory všem nepříjemnostem ale mezi lidmi převažoval pocit vděčnosti, že vůbec mohou přijít a slyšet živou hudbu.

Cyklus benefičních koncertů nazvaný Pomáháme s Českou filharmonií začal už při první vlně pandemie vloni na jaře. Stejně jako včera je vesměs přenášela Česká televize nebo sám orchestr na sociálních sítích. Každý večer byl věnován konkrétnímu odvětví, které koronakrize výrazně zasáhla - vzdělávání, zdravotnictví nebo základním uměleckým školám.

Česká filharmonie zřizovaná ministerstvem kultury tak vzorně plnila úlohu jedné z nejlépe zajištěných uměleckých institucí, ačkoliv sama utrpěla značné finanční ztráty. V posledním předpandemickém roce 2019 měla rozpočet téměř 388 milionů korun, z prodeje vstupenek a abonmá utržila 93,2 milionu. Vloni tato částka spadla na 30,2 milionu.

O penězích se ale v průběhu pondělního večera příliš nemluvilo, snad jedině v souvislosti s charitou. Moderátor Marek Eben v emotivním projevu přirovnal zemřelé sociální pracovníky k válečným hrdinům, řečí i patosu ale bylo sympaticky málo jak během koncertu, tak před jeho začátkem při stručném vystoupení šéfů orchestru a automobilky.

Byť zdůrazňovali provázanost obou značek, diváka mohlo napadnout, že kultura a průmysl v posledním roce neměly rovné podmínky.

Zatímco kulturní instituce v Česku již rok bez varování zavírají na celé měsíce, velké průmyslové podniky si vláda netroufla zastavit ani na týden. Dirigent Václav Luks v rozhovoru pro Aktuálně.cz podotkl, že krize odhalila o hodnotě kultury pro společnost samé neradostné věci. Nadšení z návratu živé hudby se tak mísí s obavami z budoucnosti.

V žánru benefičního i sponzorského koncertu večer probíhal hladce. A radostným zjištěním je, že Česká filharmonie stále zní krásným, širokým zvukem, který pod vedením šéfdirigenta Semjona Byčkova občas až třese Rudolfinem. Za normálních okolností to snad není vyložená ctnost, posluchačovi se ale po těchto zážitcích stýskalo.

Po dlouhé pauze bylo ještě zřetelnější, že žádný stream ani superkvalitní záznam v HD kvalitě nenahradí zážitek z koncertního sálu. Nejlépe to vyniklo v předehře a fantazii Romeo a Julie od Petra Iljiče Čajkovského, která uzavřela první část. V kontextu programu sestaveného především s ohledem na pestrost to byla výjimečná ukázka většího symfonického díla zkomponovaného i zahraného v dramatických kontrastech.

Vystoupení České filharmonie bylo prvním ze série testovacích koncertů, která vzešla z jednání ministra kultury Lubomíra Zaorálka z ČSSD se zástupci branže. Výhledově se ale zdá být neudržitelná situace, kdy před každou návštěvou koncertu musí diváci absolvovat PCR testy. Nejde ani tak o pohodlí, jako o finanční zátěž - ke každé vstupence by bylo potřeba přičíst cenu testu.

Tentokrát náklady na testování posluchačů převzal Ústav molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého, se kterým filharmonie spolupracuje od začátku pandemie. Díky tomu testy nabídla zdarma. Takové řešení ale nelze aplikovat univerzálně a Česká filharmonie podle svého mluvčího Luďka Březiny předpokládá, že další večery se již budou moci konat za použití antigenních testů.

Nejbližším koncertem klasické hudby v rámci testovací série bude středeční zahájení festivalu Pražské jaro a jeho repríza o den později. Orchestr Collegium 1704 s dirigentem Václavem Luksem na historické nástroje provedou tradiční Smetanův cyklus Má vlast.