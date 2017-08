Když mě Bowie požádal o e-mailovou adresu, nevěřil jsem vlastním uším, říká saxofonista McCaslin

31. 7. 2017

Jazzový saxofonista Donny McCaslin odehrál na festivalu Colours of Ostrava skvělý koncert. Spolupracoval s řadou špičkových hudebníků z oboru, v diskusi v rámci Meltingpotu ale mluvil zejména o spolupráci s Davidem Bowiem na jeho posledním albu Blackstar. "Pamatuju si, jak jsem seděl v prosklené místnosti vedle studia, díval jsem se na Davida, který právě zpíval skladbu Lazarus, a prociťoval tu energii. Představoval jsem si, že svým saxofonem vytvářím jeho hlasu obal," vzpomíná.

Ty energické skladby ovlivněné elektronickou hudbou zněly uprostřed ocelových konstrukcí těžebních věží v důlním areálu Colours of Ostrava doslova magicky.

Jazzový saxofonista Donny McCaslin na festivalu odehrál svůj set v černém triku s bílou hvězdou na prsou. Jasný odkaz na poslední album Blackstar Davida Bowieho.

Točil ho s vědomím, že jej sžírá nevyléčitelná nemoc. A věděli to i lidé kolem něj. Včetně Donnyho McCaslina, jenž s Bowiem album Blackstar nahrával. Před fanoušky o spolupráci se zesnulým hudebníkem mluvil chvíli po svém koncertě.

Vůči mým nápadům byl vstřícný

Donnyho McCaslina Bowiemu doporučila jazzová skladatelka a vedoucí bigbandu Maria Schneiderová, se kterou se autor hitů Space Oddity nebo Life on Mars? scházel nad prací na písničkách už dříve. McCaslina a jeho kapelu si nejprve přišel oťuknout na koncert, pak se potkali ve zkušebně.

"První zkoušku jsme měli společně s Marií. Když sezení skončilo, David mě požádal o mail. Chápete? David mě požádal o mail! Druhý den mi skutečně napsal," říká McCaslin s úsměvem nadšeného kluka.

"Nejdřív si jen zkontroloval, že je to opravdu moje adresa, a pak mi napsal, že by si přál nahrávat svoje písně s mojí kapelou. Já na ten mail jen civěl a nevěděl, co napsat zpět." Odpověď prý s manželkou cizelovali skoro dvě hodiny. Nakonec odepsal jednoduché: ano.

Ostrá spolupráce začala v létě roku 2014, kdy Bowie McCaslinovi poslal demonahrávku písně Tis a Pity She Was a Whore. K nahrávání došlo ale až o půl roku později.

Donny McCaslin a elektronická hudba Donny McCaslin (50) vyrůstal v kalifornském Santa Cruz, kde i díky otcovým kapelám záhy poznal funk , reggae , R’n'B a latino .

Vystudoval prestižní školu Berklee College of Music

K elektronice a drum'n'bass se McCasslin dopracoval až později díky producentovi Davidu Binneymu. Začal poslouchat Skrillexe či Aphexe Twina a zvuk a rytmy elektronické hudby začal skrz klávesy i bicí zapracovávat do vlastních písní.

Prozatím poslední album Beyond Now vyšlo jeho kvartetu v roce 2016.

McCaslin vzpomíná, že dema - do některých Bowie sám nahrál i jednoduchý saxofon - byla dobře připravená a finální verze se od nich příliš nelišily. "Vlastně jsem dodělal jen orchestraci dechů," říká. "Vůči mým nápadům byl David velmi vstřícný."

Album Blackstar se natáčelo dohromady asi tři měsíce, vždy týden práce, tři týdny pauza. V "hracích" dnech Bowie ve studiu pobýval zhruba od jedenácti dopoledne do tří nebo čtyř odpoledne.

"Pamatuju si, jak jsem seděl v prosklené místnosti vedle studia, díval jsem se na Davida, který právě zpíval skladbu Lazarus, a prociťoval tu energii. Představoval jsem si, že svým saxofonem vytvářím jeho hlasu obal," vzpomíná McCaslin s tím, že chemie mezi Bowiem a jeho kapelou fungovala od prvního dne.

Hotové album slyšel McCaslin v den, kdy měl s Marií Schneiderovou letět na koncerty do Evropy.

"Přišel jsem do Davidovy pracovny, asistentka mi Blackstar pustila a odešla. Písnička střídala písničku a já si říkal, jak je skvělé, že zní úplně stejně jako ve studiu," popisuje McCaslin.

"Všechno to tam bylo. Energie, vokály, které David na album přidal s producentem Tonim Viscontim, ta obří mozaika různých zvuků." Pak do pracovny dorazil Bowie. "Objali jsme se a povídali si o desce. Pamatuju si, jak byl šťastný. Měl z ní velkou radost. A věděl, že ji budou mít i ostatní."

Album vyšlo 8. ledna 2016. O dva dny později Bowie zemřel. McCaslin se to dozvěděl z nepřijatých hovorů.

"Iphone si v noci dávám do režimu nerušit. Nicméně asi po dvaceti zavoláních se vám telefon stejně rozezvoní. Někdy ve čtyři ráno jsem zjistil, že mi z BBC volali dvaadvacetkrát," vzpomíná. Pak přišla záplava žádostí o rozhovory. "Najednou mi volali i třeba z New York Times, pořád dokola se mě ptali na to, jestli jsem věděl, že je David nemocný. A já zase myslel na jeho rodinu. Bylo těžké všemi těmi otázkami proplout," dodává.

Z textů alba Blackstar se zpětně dá o Bowieho statečné rozlučce se světem leccos zjistit, McCaslin ale tvrdí, že slova nikdy detailně nestudoval. "Třeba text písně Lazarus mi David poslal ještě před natáčením. Jasně, zpívá v ní, že je jako modrý pták v nebi, ale já o tom tak neuvažoval. Důležitější než příběh pro mě byl vždycky pocit ze skladby."

Donny McCaslin přiznává, že spolupráce s Davidem Bowiem ho ovlivnila natolik, že ji otiskl do několika skladeb na vlastní desce Beyond Now. Začal ji psát poté, co se svým kvartetem dotočil Blackstar, a úvodní skladba Shake Loose je prý Lazarem přímo inspirovaná.

"Po Davidovi se vlastně změnilo úplně všechno. Jinak nazírám na hudbu, jinak přemýšlím o skládání," vypráví McCaslin. V Ostravě vzdal Bowiemu hold právě zařazením instrumentální verze skladby Lazarus.