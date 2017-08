Alt-J, britské hvězdy Colours of Ostrava, se v únoru vrátí do Prahy

24. 7. 2017

Video: YouTube / alt-J

Před dvěma lety dorazilo na první český koncert leedské kapely alt-J do Žlutých Lázní v Praze pět tisíc lidí, letošní - světelným parkem ozvláštněné vystoupené - na festivalu Colours of Ostrava před několika desítkami tisíc lidí patřilo k těm nejlépe přijatým. Alt-J kombinují jasné melodie s experimentálními zvuky, svými skladbami dokážou oslovit popové i náročnější publikum a britská média o nich mluví jako o tom nejzajímavějším, co tamní scéna aktuálně má. Alt-J se proto vrací do České republiky, ve Foru Karlín zahrají 4. února 2018. Vstupenky za 990 Kč budou v předprodeji od 27. července.

