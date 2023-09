Nobelista Ishiguro píše písně pro jazzovou zpěvačku. Vydá je knižně

Netradiční knihu vydá Kazuo Ishiguro. Britský spisovatel japonského původu, který roku 2017 obdržel Nobelovu cenu za literaturu, zveřejní své písňové texty napsané pro jazzovou zpěvačku Stacey Kent. Pod názvem The Summer We Crossed Europe in the Rain je 5. března anglicky publikuje nakladatelství Alfred A. Knopf.

Podle agentury AP se osmašedesátiletý Ishiguro s o deset let mladší americkou zpěvačkou přátelí od začátku tisíciletí. Už roku 2002 napsal text do bukletu jejího alba In Love Again. O sedm let později poskytl čtyři písňové texty na její desku Breakfast on the Morning Tram z roku 2009, která byla nominovaná na Grammy. Zpěvačka tehdy debutovala u respektovaného jazzového vydavatelství Blue Note Records.

Později nobelista spolupracoval na albech Dreamer in Concert, The Changing Lights nebo I Know I Dream. Jeho slova vždy zhudebnil Jim Tomlinson, což je britský saxofonista a manžel Stacey Kent, účinkující na jejích nahrávkách, které rovněž produkuje.

"Znáte mě jako někoho, kdo píše příběhy, ale faktem je, že jsem začínal psaním písňových textů," říká Ishiguro, kterého proslavily romány Soumrak dne, Malíř pomíjivého světa či Neopouštěj mě.

Dávno předtím si však už jako teenager oblíbil hudbu Leonarda Cohena, Joni Mitchell nebo Boba Dylana a po dokončení britské školy v roce 1973 rok cestoval po USA a Kanadě, kde se učil na kytaru a snažil se prorazit jako hudebník. "V jednu chvíli jsem si opravdu myslel, že ze mě bude muzikant. Později jsem si musel přiznat, že to nejsem já," řekl dříve.

Jeho nová kniha zahrne kromě 16 písňových textů čtyři připravované "filmové projekty" se Stacey Kent, jak uvedlo nakladatelství bez bližšího upřesnění. Součástí publikace budou též Ishigurova předmluva, ilustrace od italské výtvarnice Biancy Bagnarelli a QR kód, který čtenáře nasměruje rovnou k nahrávkám Stacey Kent, dodává agentura AP.

Od roku 2017, kdy obdržel Nobelovu cenu za literaturu, vydal Kazuo Ishiguro zatím jen sci-fi román Klára a Slunce. V českém překladu Aleny Dvořákové jej publikovalo Argo.

V knize jakési novodobé zverimexy prodávají asistenční roboty. Jednoho takového, Kláru, dostane čtrnáctiletá a vážně nemocná Josie. "Protože robotka má za úkol dělat Josie společnost, zkoumá, jak se lidé vyhýbají samotě. Uvažuje, jestli nějaká forma samoty nestojí v samém základu lidské zkušenosti," napsalo Aktuálně.cz, podle nějž kniha v jedné rovině vypráví o stroji, který se pohledem zvenčí snaží popsat lidi. "Přeneseně je to tedy román o tom, co dělá člověka člověkem," shrnul web.

Video: Stacey Kent zpívá Breakfast on the Morning Tram