Jmenujte Fajta znovu šéfem Národní galerie, požaduje skupina umělců v petici

Poté, co se stát omluvil historikovi umění Jiřímu Fajtovi za to, že jej před rokem bývalý ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) odvolal z čela Národní galerie Praha, vznikla petice za to, aby Fajt znovu stanul v jejím čele. Informoval o tom výtvarník Jiří David, který s dalšími členy bývalé skupiny Tvrdohlaví patří k jejím iniciátorům.

"Je-li právem ministra bezdůvodně ředitele příspěvkových organizací ministerstva odvolávat, tak je jistě možné jej stejně bezdůvodně i jmenovat, zvláště když důvody jsou nasnadě jako v tomto případě," stojí v petici založené na webu Petice.com. Související Fajt je nevinný. Policie odložila trestní oznámení, která podal exministr Staněk "Protože došlo k evidentnímu pochybení ze strany státu, na jehož základě byl občansky i pracovně zásadně poškozen Jiří Fajt, žádáme o revizi rozhodnutí bývalého ministra kultury Antonína Staňka ve věci výpovědi Jiřího Fajta z místa ředitele Národní galerie Praha a o jeho návrat do této funkce," uvádějí iniciátoři petice. Kromě Jiřího Davida ji podepsali třeba Václav Marhoul, Petr Nikl, Jaroslav Róna nebo František Skála. Antonín Staněk loni v dubnu náhle odvolal Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa s odkazem na údajná velká hospodářská pochybení. Záhy na oba podal také trestní oznámení. Fajt obvinění opakovaně odmítal, postavily se za něj desítky ředitelů zahraničních muzeí a tisíce lidí v tuzemské petici. Policie oznámení na Soukupa odložila už loni v listopadu, nedávno pak odložila i dvě trestní oznámení podaná Staňkem na Fajta. V úterý se stát prostřednictvím ministerstva kultury Fajtovi omluvil. Ministerstvo uvedlo, že Staněk jako důvody Fajtova odvolání uvedl informace, které neměly oporu ve skutkovém stavu věci. "Ministerstvo kultury České republiky uznává, že tím byla způsobena újma na profesní a osobní pověsti a cti pana Jiřího Fajta, jakož i na jeho dobrém jménu," uvedlo ministerstvo.