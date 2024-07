Suchý: Kvůli filmu mi chodily anonymy. Prostý lid si ho nepovažoval

Filmovým fanatikem je divadelník a hudebník Jiří Suchý od pěti let, kdy ho maminka začala brát do biografu v Klatovech. Užíval si tehdy snímky s herečkou Shirley Temple nebo komickou dvojicí Laurel a Hardy.

Později ho uchvátila americká groteska nebo Jiří Voskovec s Janem Werichem. "Když jsem je viděl v divadle, rozhodl jsem se, že budu komik a že budeme dva. Smůla byla ta, že jsem neměl ani špetku talentu," vyprávěl toto pondělí Jiří Suchý na Letní filmové škole v Uherském Hradišti.

Dvaadevadesátiletá hvězda pražského divadla Semafor připustila, že kinematografie ji v začátcích kariéry lákala víc než jeviště.

Ze snímků, které Suchý sám režíroval, mohli návštěvníci letošního ročníku festivalu vidět komedii Nevěsta z roku 1970. Jde o první celovečerní film, který natočil.

Do hlavní role si tehdy Suchý vybral Martu Vančurovou, studentku pražské DAMU. "Byla pozoruhodný typ. Na Barrandově ale zavládlo zděšení a odmítli ji," vzpomíná. S tím se však režisér nesmířil. "Já jsem tajně natočil zkoušky. Když ji viděli, tak couvli. Měla obrovské charisma. To bylo asi poprvé v historii Barrandova, že začátečník režisér si mohl vzít začátečnici do hlavní role," tvrdí Suchý.

Připouští, že ne všem divákům se film líbil. Po uvedení dostával anonymy, v nichž mu lidé sprostě nadávali. Neuctivě se vyjadřovali také o samotném filmu, který Letní filmová škola promítla v sobotu a znovu toto pondělí. "Prostý lid si toho nepovažoval," shrnuje tvůrce.

V neděli a znovu v úterý festival uvede také Suchého zbrusu nový dokument nazvaný Pochodem vchod aneb Zastavit stát z roku 2021. Autor ho natočil v domácím prostředí v době covidové pandemie.

Při pondělní besedě s diváky připustil, že v bytě a na chalupě nyní s kolegyní Irenou Zlámalovou točí další snímek, tentokrát o hudbě. "Jmenuje se Hudba řekla pojď a tak jsem šel. Bude to krásná věc. To si říkám před každým průse*em," směje se Suchý.

Suchý s návštěvníky festivalu zavzpomínal i na vznik své filmové prvotiny, amatérského snímku Cesta napříč a zpátky z roku 1956. Tento nedokončený projekt byl inspirován dvojicí cestovatelů Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zikmundem. "Asi 20 minut jsem natočil. Pokoušel jsem se o humor, bylo to strašné. Režíroval jsem to, hrál hlavní roli a byl jsem i kameraman," připouští Suchý.

Divákům také oznámil, že v době, kdy byl u minulého režimu v nemilosti, jej Ladislav Smoljak se Zdeňkem Svěrákem obsadili do malé role ve snímku Vrchní, prchni. Ten měl premiéru v roce 1980. "Když byl hotov, barrandovské náčelnictvo mě vidělo a málem je klepla pepka. Museli to vystřihnout," uzavírá Jiří Suchý.

Všestranný umělec tuto neděli na festivalu převzal výroční cenu Asociace českých filmových klubů, která Letní filmovou školu pořádá. Letošní jubilejní 50. ročník začal v pátek, potrvá do čtvrtka 1. srpna. Zahrnuje více než 150 děl a bohatý doprovodný program.

Video: Ukázka z filmu Nevěsta