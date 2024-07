Uherské Hradiště ožilo, je to jako v úle, říká starosta. Začala Letní filmová škola

Největší nesoutěžní kinematografický festival v zemi vstoupil do jubilejního 50. ročníku. V Uherském Hradišti tento pátek začala Letní filmová škola. Letos připravila 223 projekcí, celkem diváci v promítacích sálech a letních kinech uvidí 155 snímků.

Součástí festivalu, jejž pořádá Asociace českých filmových klubů a který každoročně navštěvují tisíce lidí, je i bohatý doprovodný program. Akce potrvá do příštího čtvrtka 1. srpna.

Letní filmová škola vloni promítla 180 snímků. Letošní program čítá více repríz atraktivních položek. "Máme kolem 70 repríz, což už je výrazný nárůst," srovnává ředitelka přehlídky Radana Korená. Oproti minulým letům přibude jeden promítací sál, dohromady jich tedy divákům bude k dispozici sedm. Případné fronty usměrní koordinátoři tak, aby v nich lidé, na které se po sečtení čekajících zájemců nedostane, nestáli zbytečně.

V prodeji jsou akreditace na libovolný počet dní včetně přenosných balíčků vstupenek na projekce. Jednodenní akreditace přijde na 600 korun, o 150 korun více než loni, šestidenní pak vyjde na 2350 korun, ve srovnání s rokem 2023 tedy zdražila o 400 korun. Na každý den bylo podle Korené z kapacitních důvodů k dispozici 2000 akreditací. "Ještě tam malinká rezerva je, takže ještě je možné si akreditaci koupit," říká ředitelka.

Město je podle starosty Uherského Hradiště Stanislava Blahy z ODS na festivalové návštěvníky připravené. Radnice přehlídku finančně podporuje, letos částkou 3,8 milionu korun. Suma je na základě uzavřené smlouvy každoročně zvyšována. "Letní filmová škola přináší do Uherského Hradiště nádhernou festivalovou atmosféru. Město ožije, doslova je to jako v úle," pochvaluje si Blaha.

Kdo dostane cenu

Hostem letošního ročníku bude dvaadevadesátiletý divadelník Jiří Suchý, strávit by tu měl neděli a pondělí. Na festivalu uvede nový dokument Pochodem vchod aneb Zastavit stát, který natočil v době covidové pandemie. Předtím dostane výroční cenu. "Mohlo by se zdát, že nemá filmografii tak širokou, že to není úplně otázka první volby jako filmový herec, filmový režisér. Ale svou poetikou prochází všemi druhy umění. Divadlem, televizí i filmem," upozorňuje Iva Hejlíčková, programová ředitelka přehlídky. Její návštěvníci uvidí i snímek Nevěsta z roku 1970, který Suchý taktéž režíroval.

Už v pátek přijedou francouzský režisér a scenárista Arnaud Desplechin nebo maďarská režisérka Ildikó Enyedi. Ta hned večer převezme cenu. Stane se tak před uvedením jejího snímku nazvaného Mé 20. století z roku 1989, který na festivalu v Cannes získal ocenění pro nejlepší debut. Letní filmová škola připomene i autorčiny další filmy včetně O těle a duši, za nějž před sedmi lety obdržela Zlatého medvěda na festivalu v Berlíně. "Je to vynikající režisérka, jejíž filmy sledujeme dlouhodobě a máme je rádi," poznamenává Hejlíčková.

Desplechin cenu od pořadatelů převezme před projekcí svého dosud posledního filmu Diváci! natočeného letos. "Je to o divácké zkušenosti, o tom, co všichni zažíváme, to, co je i určitým způsobem esence Letní filmové školy. A to je společně sedět v kině a společně sledovat filmy," doplňuje Jan Jílek, který je též programovým ředitelem přehlídky. Z dalších Desplechinových filmů organizátoři vybrali tituly Hlídka nebo Učená pře aneb Můj pohlavní život.

Dalšími hosty se mají stát všestranný americký tvůrce Ryland Brickson Cole Tews, íránský filmař Mohsen Makhmalbaf, islandský režisér Fridrik Thór Fridriksson nebo britský tvůrce Sean Ellis. Dorazí i delegace k českým a slovenským novinkám.

Festival představí rekordních 11 předpremiér českých a slovenských filmů. Uvede kupříkladu Světýlka Beaty Parkanové, celovečerní debut Adama Martince Mord nebo animovanou komedii Kristiny Dufkové Život k sežrání.

Program je rozdělený do bloků Historie, Současnost, Česko/Slovensko, Hosté a AČFK uvádí. Návštěvníky čekají například díla slavného italského režiséra Federica Felliniho nebo Nový Hollywood, což je období americké kinematografie od konce 60. do začátku 80. let minulého století. K vidění budou také snímky z Tuniska nebo práce amerického režiséra a scenáristy Davida Lynche. Připravená je též retrospektiva filmů s hudbou skladatele Zdeňka Lišky. Kromě toho všeho festival láká na koncerty, divadlo, odborné programy, tvůrčí dílny i akce pro děti. K programu patří též putovní výstava připravená Českou tiskovou kanceláří, představující 100 let jejího fotografického zpravodajství.

Tři herečky ve Varech

První projekce začaly v pátek v poledne, slavnostní zahájení přehlídky je na programu v kině Hvězda v sobotu večer. Ve světové premiéře diváci uvidí českou komedii Hello, Welcome režiséra Šimona Holého. Ta sleduje tři herečky na karlovarském festivalu. Zamýšlí se nad palčivými otázkami filmového prostředí nebo hereckou autenticitou.

"Film vznikl jako reakce na moji zkušenost z premiér na karlovarském festivalu. Zaujalo mě, jak těžké je pro herce, kteří jsou neustále v nějaké roli, nebýt v roli ve chvíli, když prezentují sami sebe," řekl třicetiletý režisér a scenárista Holý v podcastu ČTK nazvaném Četkast na Filmovce.

Jeho novinka uzavírá trilogii nízkorozpočtových celovečerních filmů Zrcadla ve tmě z roku 2021 a následujícího A pak přišla láska…. Na všech třech se podílely herečky Alena Doláková, Sara Venclovská a Eliška Soukupová. "Dávalo mi smysl, abychom uzavřeli tu trilogii spolu, protože ten film je trochu postavený na zkušenostech, které jsme zažili spolu," vysvětluje Holý.

Kvůli mnohonásobně nižšímu rozpočtu, než bývá u českých filmů zvykem, natáčení trvalo pouze šest dní. Na place tvůrci denně trávili až patnáct hodin. "Všichni jsme si sáhli na fyzické i psychické dno," tvrdí absolvent pražské FAMU.

Holý v současnosti připravuje další trilogii, která už nebude vznikat ve finančně skromných podmínkách. Vymění je za zahraniční koprodukce s mnohamilionovými rozpočty. "Zjistil jsem, že funguji v trilogiích, takže po trilogii low budgetu přijde trilogie o dospívání," avizuje.

Již několik let režisér připravuje film Thinking David o coming outu židovského mladíka. S námětem je osobně spjatý, neboť si tímto osudem sám prošel.

Po loňském útoku teroristického hnutí Hamás na Izrael, který reagoval odvetnou vojenskou operací v Pásmu Gazy, se umělec rozhodl scénář zásadně změnit a reflektovat i současnou situaci. Holého, který je židovského původu, děsí, kolik lidí z židovské obce se na jednu stranu bojí antisemitismu, zároveň ale "zavírají oči i vůči tomu konfliktu a zapomínají na to, že umírají statisíce lidí", jak říká.

K dění v regionu loni na podzim Holý nejprve zaujal zdrženlivý postoj. Trápí jej, jak konflikt rozštěpil společnost. "Židovské komunity jsou tím extrémně zasažené a vznikají spory, které potrvají hodně let. Viděl jsem už hodně přátelství, která jsou tím opravdu hodně zničená a možná už se nikdy nespojí," řekl.

V srpnu začne Šimon Holý natáčet další snímek Chica Chica v hlavních rolích s Pavlou Tomicovou a Janem Cinou. Natáčet chce na několika místech v Česku a Francii. Přípravy filmu Thinking David se zpozdí o několik let, datum natáčení zatím podle režiséra nelze předpovídat.

Video: Trailer z filmu Hello, Welcome