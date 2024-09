Ich bin U-Bahn. Spisovatel Rudiš zase pošle Gagarina do vesmíru

Rudiš a hudba

U-Bahn není jediný hudební projekt spisovatele Jaroslava Rudiše. Nejčastěji koncertuje a nahrává s Kafka Bandem, s nímž vydal tři alba inspirovaná romány Franze Kafky.

Kromě toho se Zdeňkem Jurčíkem a Tomášem Neuwerthem z tohoto souboru letos zveřejnil singl The Beautiful Landscape pod hlavičkou nového projektu Winterberg. Ten odkazuje k Rudišově prvnímu německy psanému románu Winterbergova poslední cesta a měl by vyústit v celé album. Rudiš říká, že se do něho ale nejspíš promítne také další próza, na které začíná pracovat.

Další hudební projekt, Jaromír 99 & The Bombers, naopak spisovatel považuje za uzavřený. V roce 2007 ho na desku natočil s kreslířem a zpěvákem kapely Priessnitz Jaromírem Švejdíkem jako soundtrack k jeho komiksu Bomber.