Jaroslav Hutka slaví 50 let na scéně a vydává vánoční album, které natočil s Radimem Hladíkem

před 18 minutami

Koncertem v Divadle U Hasičů měl Jaroslav Hutka 7. 12. oslavit 50 let na scéně. Kvůli chřipce ale letos sedmdesátiletý písničkář vystoupení odložil na květen příštího roku. “Dobrá zpráva je, že vychází deska vánočních balad Nebeští malíři, kterou jsme natočili s Radimem Hladíkem před dvěma desetiletími,” vzkazuje fanouškům. Písničky našel na Moravě v první půlce 19. století František Sušil. Hutka letos vydal básnickou sbírku Agonda, dvojCD starých nahrávek z roku 1974 a album nových skladeb V rozpitých barvách. Hutka se narodil 21. 4. 1947. Založil folkové sdružení Šafrán, podepsal Chartu 77 a v roce 1978 byl donucen odejít do exilu. Do Prahy se vrtáil po roce 1989.

Ukázka ze společného alba s Radimem Hladíkem, které vzniklo na začátku 90. let.

Související





Hlavní zprávy