Superhrdinky zasahují. Ženy bez domova dostaly desku s písněmi od Katarzie a spol., křtí se v Praze

před 19 minutami

Nezisková organizace Jako doma, která se věnuje podpoře žen bez domova, dostala v říjnu dvojalbum Superhrdinky, na nějž přispěly pouze ženské interpretky - slovenská písničkářka Katarzia, české písničkářky Lenka Dusilová a Mucha nebo vítězka soutěže Czeching Radia Wave, producentka a zpěvačka Zagami Jericho. Album se bude křtít 14. prosince v pražském Futuru, výtěžek z prodeje půjde na projekt Kuchařky bez domova, který se snaží ženy v těžké situaci vrátit zpátky do aktivního života.

S nápadem na album "žen pro ženy" přišel šéfredaktor hudebního časopisu Full Moon Michal Pařízek.

"Charitativní kompilační alba u nás zdaleka nemají takovou tradici jako například na anglické scéně, což mi vždy přišlo líto. Mám velikou radost, že náš nápad nadchl všechny zúčastněné, které záhy samy aktivně přicházely s dalšími jmény. Dvojité LP nakonec málem nestačilo."

Na koncertě Superhrdinky - křest 2LP - Stinka, Potmě, K. Máliková & ? 14. prosince v Futurum Music Bar si můžete vydražit originál obrazu od Toybox Toybox, který namalovala přímo pro benefiční gramodesku. Připravte si peněženky ;). #kupujdesku #superhrdinkybezdomova Zveřejnil(a) Jako doma dne 30. Listopad 2017

Tváří projektu se stala slovenská zpěvačka Katarzia, která se podílela také na výběru oslovených umělkyň.

"Myslím si, že umělci by se neměli distancovat od společenských problémů a měli by se přirozeně angažovat v osvětě. Často jsou příkladem pro ostatní a mohou je tak inspirovat k pomoci," konstatuje.

Z alba je nadšená i spoluzakladatelka Jako doma Lexa Doleželová. "Jako doma se mezi ženami s domovem a ženami bez domova snaží budovat solidaritu. A deska ženských interpretek míří do černého. Ženy bez domova považujeme za superhrdinky, protože zvládají těžký život na ulici. Teď jsou pro nás superhrdinkami i umělkyně, které v souvislosti s ženským bezdomovectvím darovaly své písničky."

Superhrdinky: Hudba pro ženy bez domova Palma - Pramen vlasů, Stinka - Zabouchnutá, Ivana Mer + Tante Elze - Domov, Ira Mimosa - Mlha, Katarzia - Nikomu nepatříš, Potmě - Stejně jako jindy, Pale & Coy - Hibernate, Moin Moin - Rescue, La Petite Sonja - Something to Cheer Me Up, Zagami Jericho - City Is My Church, Mucha - Schmutzige Mädchen, Cácory - V tmách, Agu & Soul Science - Let If Go, Ille - Dva kroky za tebou, Anakver - White Bride, Fakné - Homo Homini Lupus, Lenka Dusilová - Baromantická, Bára Zmeková - Altaj, Katarína Máliková - Nová krajina, Core Belief - Freedom.

Výtěžek z prodeje alba, o jehož obal se postarala výtvarnice Toy Box, půjde na projekt Kuchařek bez domova a jejich Jídelny.

"Pomůžete tím začít nový život ženám, které na sobě dosud krom chudoby zakusily i hodně násilí, a tak se dostaly až na ulici, a které si už myslely, že na ně žádné světlo na konci tunelu nečeká," vysvětluje Michal Pařízek.

Křest alba proběhne 14. prosince v pražském klubu Futurum Music Bar. Na koncertě vystoupí Stinka, Potmě a Katarína Máliková, jméno čtvrté hudebnice pořadatelé ještě oznámí.

Myšlenka projektu Kuchařek bez domova se na půdě organizace Jako doma zrodila s uvědoměním, že mnohé ženy v sociální tísni, jež žijí v azylových domech, ve stanech, v zahrádkářských koloniích, na ubytovnách či přespávající na noclehárnách, by se chtěly zapojit do společnosti, ale kvůli hlubokému znevýhodnění je to často obtížné.