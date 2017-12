Anna K. hlásí, že po nemoci se na pódia vrátí na jaře. Chystá tři velké koncerty

před 39 minutami

Zpěvačka Anna K., která nyní podruhé během osmi let bojuje s rakovinou prsu, oznámila, že na jaro 2018 chystá tři velké koncerty s kapelou a výpravnou scénou. 7. dubna zahraje v ostravském Gongu, 10. dubna v brněnském Sonu a 12. dubna ve Foru Karlín v Praze. Zpěvačka podle svých slov chystá dvouhodinové vystoupení. "Bude to oslava návratu poté, co jsem svedla druhý boj s vážnou nemocí, a zároveň poděkování milovaným fanouškům, kteří mě celou dobu podporovali," říká. Trojice koncertů Moje světlo podpoří letošní album Světlo, které dala Anna K. dohromady se svým partnerem a producentem Tomášem Varteckým.

