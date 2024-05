Hrůša vystoupil na Pražském jaru, s římským orchestrem musel dvakrát přidávat

Dvakrát musel přidávat orchestr Národní akademie Svaté Cecílie pod taktovkou Jakuba Hrůši, když tuto sobotu vystoupil na festivalu Pražské jaro. V zaplněném Obecním domě předtím nabídl odlišnou trojici skladeb.

Na úvod zazněly Fresky Piera della Francesca od Bohuslava Martinů. Vznikly v době, kdy autor působil v Římě, touto kompozicí vyjádřil obdiv k freskám renesančního malíře. Druhým číslem byl Koncert pro klavír a orchestr F dur George Gershwina, jejž zahrál častý host pražských pódií, americko-ruský pianista Kirill Gerstein. V Berlíně žijící čtyřiačtyřicetiletý hudebník, jenž nejprve studoval jazz na bostonské Berklee College of Music, sklidil značný aplaus. Na konci první části večera zahrál jako přídavek jazzový standard od Gershwinova přítele Oscara Levanta nazvaný Blame It On My Youth ve své úpravě.

Po přestávce zazněly Symfonické tance pro velký orchestr Sergeje Rachmaninova. Publikum si vytleskalo dva přídavky, tance z Prodané nevěsty od Bedřicha Smetany, od jehož narození letos uplynulo 200 let. Na závěr Jakub Hrůša z dirigentského stupínku poděkoval divákům za přízeň a pomalu už jim popřál pěkné léto.

"To, co se tak trochu zdá, že možná kontrastuje až příliš - americká skladba před pauzou a ruská skladba po ní - ve skutečnosti dává určitou souvislost," řekl před koncertem dirigent. "Za prvé si Gershwina spojujeme s tanečním projevem a za druhé Rachmaninov komponoval toto své poslední dílo v Americe. Takže se tady stýkají dva velcí mistři hudebního umění, kteří oba nějakým způsobem působili ve Spojených státech. Tak trochu je záměr, aby se italský orchestr s českým dirigentem předvedli v programu, který se úplně nečeká," dodal Hrůša.

Orchestr Národní akademie Svaté Cecílie se na festival vrátil po pěti letech. Tehdy pod vedením šéfdirigenta Antonia Pappana zahrál díla Modesta Petroviče Musorgského, Bély Bartóka a Nikolaje Rimského-Korsakova.

Historie italského tělesa sahá do roku 1908. Dirigovali jej například Gustav Mahler, Leonard Bernstein či Herbert von Karajan. Orchestr se nezaměřuje pouze na instrumentální hudbu, na kontě má také uvedení mnoha oper. Vystoupil v předních koncertních sálech Evropy i USA a pro EMI Classics natočil několik oceněných CD.

Hrůša je jeho hlavním hostujícím dirigentem od roku 2021. Na Pražském jaru bude ještě 28. a 30. května dirigovat koncertní uvedení opery Libuše od Bedřicha Smetany v podání České filharmonie a předních pěvců v čele s Kateřinou Kněžíkovou a Adamem Plachetkou. Hrůša bude rovněž jedním z hlavních řečníků konference, kterou Pražské jaro připravilo k Roku české hudby. Uskuteční se ve středu 29. května dopoledne, dále na ní promluví ředitel festivalu Pavel Trojan nebo novinář Petr Fischer.

Hrůša vloni prodloužil působení ve funkci šéfdirigenta Bamberských symfoniků. V čele předního německého orchestru, který řídí od sezony 2016/2017, setrvá do roku 2029. Kromě toho je designovaným šéfem londýnské Královské opery Covent Garden, čestným členem Royal Academy of Music nebo čerstvým nositelem Bavorské státní ceny za zásluhy o povznesení dobrého jména tamních symfoniků.

Letošní ročník Pražského jara v Obecním domě 12. května zahájila Má vlast Bedřicha Smetany v podání Berlínských filharmoniků. Na závěrečném koncertu 79. ročníku zahraje 3. června Česká filharmonie vedená Davidem Robertsonem.