Jakub Hrůša zůstane šéfdirigentem Bamberských symfoniků až do roku 2029

Bamberské symfoniky povede jejich stávající šéfdirigent Jakub Hrůša až do roku 2029. V pátek to oznámil bavorský ministr kultury Markus Blume, který spojení českého umělce s předním německým orchestrem označuje za něco mimořádného. "To musí být láska," říká.

"Jakub Hrůša dává Bamberským symfonikům hlas i duši. Plody tohoto inspirujícího partnerství jsou vidět v bezpočtu výjimečných a dojemných hudebních momentů, které těší publikum v Bavorsku i daleko za hranicemi," myslí si zemský ministr Blume. Spolu s ním a intendantem Marcusem Rudolfem Axtem tento pátek Hrůša podepsal dohodu, že zůstane ve funkci šéfdirigenta také v dalších sezonách. K ujednání řekl, že orchestr s hudebníky, vedením a publikem se pro něj stal srdečným a harmonickým domovem, zároveň i uchvacujícím dobrodružstvím. "Máme tolik skvělých společných plánů, na jejichž uskutečnění by nestačilo ani vícero lidských životů. Takže z tohoto a mnoha dalších důvodů jsem šťastný, že jsme zvolili cestu zůstat nadále úžasným týmem," prohlásil Hrůša. Související Překonat Kubelíka. Hrůša povede operu v Londýně, kde se věci dělají pořádně Šéfdirigentem Bamberských symfoniků je od září 2016. Za tu dobu si vysloužil řadu ocenění a uznání. Například v roce 2021 získali Bamberští symfonikové za nahrávku 4. symfonie Gustava Mahlera Cenu německé hudební kritiky. Za trvalé prosazování především děl českých autorů v roce 2020 udělila Akademie klasické hudby Hrůšovi Cenu Antonína Dvořáka. O rok později se stal vítězem cen České hudební akademie Anděl v kategorii klasika. Letos pak obdržel Bavorskou kulturní cenu za zásluhy o povznesení dobrého jména Bamberských symfoniků. Dvaačtyřicetiletý Hrůša se v září 2025 jako teprve druhý Čech stane hudebním ředitelem prestižní londýnské Královské opery Covent Garden. Kromě toho působí jako hlavní hostující dirigent proslulého orchestru Národní akademie Svaté Cecílie v Římě a coby hlavní hostující dirigent České filharmonie.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!