Jaké dary dostává prezident? Pražský hrad vystavuje ocelový meč i černého kulicha

Pražský hrad otevřel v sobotu 31. ledna 2026 výstavu Dary pro prezidenta z daleka i blízka II, která návštěvníkům prostřednictvím více než tří desítek darů přibližuje, jaký byl rok 2025 prezidenta České republiky Petra Pavla. Výstava se koná v Rožmberském paláci a navazuje na loňský projekt, který se setkal s mimořádným zájmem veřejnosti.
Stejně jako v předchozím roce představuje Pražský hrad dary, které prezident obdržel při oficiálních setkáních v České republice i během zahraničních cest. Vůbec poprvé Pražský hrad vystavuje také dary, které při těchto příležitostech obdržela první dáma Eva Pavlová.
„Expozici jsme připravili tak, aby představovala aktuální dary z návštěv a setkání uskutečněných v loňském roce. Každý z předmětů vypráví poutavý příběh o kultuře, historii a místních tradicích,“ vysvětluje kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf. „Návštěvníci si tak mohou prohlédnout například ocelový meč z Mongolska, speciálně vyrobený pro prezidenta Petra Pavla, nebo kovový talíř z období šogunátu, který prezident obdržel od krajanů a bohemistů při pracovní návštěvě Japonska.“
Součástí výstavy jsou také dary od prezidenta Portugalska a Mauritánské islámské republiky nebo autorský tisk s názvem Létající muž od Petra Síse. Mezi dary určenými první dámě vyniká například Velkokříž Řádu koruny, který Evě Pavlové udělil nizozemský král Vilém-Alexandr.
Výstava je pro veřejnost otevřena denně od 31. ledna 2026 do 31. prosince 2026. Vstupné je zdarma.
