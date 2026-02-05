Přeskočit na obsah
Kultura

Jaké dary dostává prezident? Pražský hrad vystavuje ocelový meč i černého kulicha

Zobrazit
17 fotografií
Meč "Král" (ručně vyrobený meč z oceli, zdobený nefrity s vyobrazením státního znaku) byl vyroben speciálně pro prezidenta České republiky Petra Pavla. Dar od Jeho Excelence pana Uchnágína Chürelsücha, prezidenta Mongolska. Předáno u příležitosti oficiální návštěvy prezidenta Mongolska v ČR dne 10. 3. 2025. |
Petra Smítalová

Pražský hrad otevřel v sobotu 31. ledna 2026 výstavu Dary pro prezidenta z daleka i blízka II, která návštěvníkům prostřednictvím více než tří desítek darů přibližuje, jaký byl rok 2025 prezidenta České republiky Petra Pavla. Výstava se koná v Rožmberském paláci a navazuje na loňský projekt, který se setkal s mimořádným zájmem veřejnosti.

Stejně jako v předchozím roce představuje Pražský hrad dary, které prezident obdržel při oficiálních setkáních v České republice i během zahraničních cest. Vůbec poprvé Pražský hrad vystavuje také dary, které při těchto příležitostech obdržela první dáma Eva Pavlová.

„Expozici jsme připravili tak, aby představovala aktuální dary z návštěv a setkání uskutečněných v loňském roce. Každý z předmětů vypráví poutavý příběh o kultuře, historii a místních tradicích,“ vysvětluje kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf. „Návštěvníci si tak mohou prohlédnout například ocelový meč z Mongolska, speciálně vyrobený pro prezidenta Petra Pavla, nebo kovový talíř z období šogunátu, který prezident obdržel od krajanů a bohemistů při pracovní návštěvě Japonska.“

Součástí výstavy jsou také dary od prezidenta Portugalska a Mauritánské islámské republiky nebo autorský tisk s názvem Létající muž od Petra Síse. Mezi dary určenými první dámě vyniká například Velkokříž Řádu koruny, který Evě Pavlové udělil nizozemský král Vilém-Alexandr.

Výstava je pro veřejnost otevřena denně od 31. ledna 2026 do 31. prosince 2026. Vstupné je zdarma.

Prohlédnout 17 fotografií
