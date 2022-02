Americká zpěvačka LP přijede dvakrát, kromě Colours zazpívá v Praze

Americká zpěvačka Laura Pergolizzi, známá pod zkratkou LP, vystoupí 6. září v pražském Foru Karlín. Představí novou desku Churches. Autorku hitu Lost On You už v červenci uvidí návštěvníci festivalu Colours of Ostrava, jehož organizátoři stojí také za zářijovým pražským koncertem.

Šesté album LP nazvané Churches vyšlo loni v prosinci, předcházely mu singly The One That You Love, How Low Can You Go nebo One Last Time a produkoval ho zpěvaččin stálý spolupracovník Mike Del Rio. LP před tím vydala pět alb a tři EP včetně záznamu koncertu v moskevském sále pro 6000 lidí.

Podle pořadatelů zpěvačka míchá rock, folk a pop, užívá průzračný, hutný kytarový zvuk s minimem elektroniky. "Řekla bych, že jsem skrz naskrz písničkářka a chytlavost pro mě není sprosté slovo," prohlásila.

Její rukopis odráží postžánrovou dobu, kdy si hudebníci z každého stylu berou to, co se jim zrovna hodí. "Nechuť ke škatulkování ale může stejně tak reflektovat únavu z neustálého definování a obhajování - ať už žánru, sexuální orientace, barvy kůže nebo identity," napsal kritik Ondřej Horák na Aktuálně.cz.

"Album Churches je podobně tekuté jako doba, v níž žijeme, a LP na něm proplouvá potenciálními stadionovými hity. Tančí v reggaetonovém rytmu, bere si ze soulu a gospelu, inspiruje se country, dojímá se v intimních písních," uvedl.

LP už ve Foru Karlín vystoupila dvakrát před pandemií koronaviru, v květnu 2019. Tehdy propagovala album Heart To Mouth. První singl Girls Go Wild se stal jednou z nejžádanějších skladeb v českých rádiích a také nejhranějším italským rozhlasovým hitem roku 2019.

V Praze vystoupila LP poprvé roku 2017, kdy dvakrát rozezpívala zaplněný klub Roxy.

Rodačka z amerického Huntingtonu má irské a italské kořeny, žije v New Yorku. Na úspěch čekala 15 let. Její debutové album Heart-Shaped Scar vyšlo již roku 2001, pozornost na sebe ale strhla až čtvrtou nahrávkou Lost On You z roku 2016. Do té doby se živila psaním písní pro úspěšnější kolegy, mezi které patřili kapela Backstreet Boys nebo zpěvačky Rihanna, Rita Ora, Leona Lewis či Cher.