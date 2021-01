Zemřela zpěvačka Křivánková, šla od lásky k hippies k improvizovanému jazzu

Po dlouhé nemoci v sobotu ve věku 67 let zemřela jazzová zpěvačka Mirka Křivánková. V posledních letech byla upoutána na invalidní vozík a bojovala s recidivou rakoviny. O úmrtí informoval novinář Jan Rejžek s odkazem na facebookový účet Jana Rajnocha, prvního manžela Křivánkové.

"Dnes (v sobotu) v ranních hodinách opustila tento svět moje první žena a máma syna Jakuba. Ti, kdo jste ji znali, věnujte ji tichou vzpomínku. Odpočívej v pokoji v jazzovém nebi," napsal Rajnoch.

Vzhledem k zdravotnímu stavu Křivánková již několik let nevystupovala. "Byla to zbytečně zapomenutá umělkyně, která rozhodně patří mezi naše nejlepší zpěvačky 70. a 80. let, spolupracovala se špičkami naší jazzové scény," říká Rejžek.

Křivánková třikrát vyhrála soutěžní festival Vokalíza, a to v letech 1981, 1982 a 1985. Patřila k nejznámějším českým jazzovým pěvkyním vedle Vlasty Průchové či Jany Koubkové.

Brněnská rodačka, jejíž otec pracoval v jáchymovských uranových dolech, začala zpívat v 60. letech minulého století v Lýskově dětském sboru. Poté studovala klavír, od roku 1968 interpretovala folkové písně, které komponovala na své texty. "V pubertě propadla kytaře a hnutí hippies, první muzikantské zkušenosti získávala už jako třináctiletá s kapelou Mazanec; byla sice o mnoho let mladší než ostatní spoluhráči, přesto prorazila i s vlastními skladbami," stojí v anotaci jejích vzpomínek, které uvedl Český rozhlas Vltava.

Zpěvačka se čtyřoktávovým rozsahem se zúčastnila již prvních Pražských jazzových dnů, které ve vyprodané pražské Lucerně pořádala Jazzová sekce Svazu hudebníků.

"Svým způsobem je typickou odchovankyní atmosféry, která poznamenala vývoj evropského jazzu v sedmdesátých letech, kdy hudebníci starého světa přispěli do vroucího kotle nejrůznějších fúzí a syntéz, jímž byla tato hudba ostatně odjakživa vlastním, nezanedbatelným přínosem," stálo v anotaci jejího LP Zrcadlení, natočeného roku 1984 s Jiřím Stivínem.

"Volné vokální improvizace Mirky Křivánkové mají zdánlivě podobu téměř abstraktních linií. Ve spojení s bohatou škálou barevných rejstříků jejího hlasu a citovým zaujetím zpěvačky však vytvářejí smysluplné hudební plochy plné žáru a vnitřního napětí," zhodnotil nahrávku kritik Antonín Matzner.

Po úspěšném gramofonovém debutu Jazzrocková dílna natáčela Křivánková pro Československý rozhlas i Československou televizi. Kromě Jiřího Stivína spolupracovala s kytaristou Rudolfem Daškem a později hráčem na bicí nástroje Alanem Vitoušem, klavíristou Emilem Viklickým, formací Jazz Q Martina Kratochvíla, zpěvačkou Janou Koubkovou, Orchestrem Gustava Broma nebo skupinami Framus Five Michala Prokopa a C.H.A.S.A., což byla v 70. a 80. letech jazzrocková formace nazvaná podle počátečních příjmení zakládajících členů Pavla Chmelaře, Iva Albrechta, Antonína Stříže a Jiřího Adama.

Zpívala také ve filmech Evo, vdej se, Hřiště a Pomerančový kluk, účinkovala ve Státním divadle v Brně v inscenaci Ivanov, v pražském Činoherním klubu ve hře Marianiny rozmary nebo v libereckém Divadle F. X. Šaldy ve hře Médea. Ovládla široký jazzový repertoár, mimo jiné skladby Paula Desmonda, Mojmíra Bártka či Oldřicha Blahy.

Důležitou etapu v jejím životě představovala spolupráce s jazzovým skladatelem, dirigentem a pianistou Milanem Svobodou a multiinstrumentalistou Zdeňkem Dvořákem. Po roce 1989 se možnosti Křivánkové rozšířily, už mohla koncertovat i na zahraničních scénách, zejména v Německu.

Začátkem devadesátých let učila zpěv na pražské DAMU, se skupinou Urfaust vydala album Faust And Margaret nebo se podílela na projektu Pražská strašidla.

Později kvůli těžkému úrazu a dalším zdravotním komplikacím přerušila kariéru, po mnohaleté zdravotní pauze se roku 2004 vrátila deskou Free Flying, obsahující 43 minut improvizované hudby. Natočila ji s americkým kytaristou Garym Lucasem, Zdeňkem Sarkou Dvořákem tentokrát hrajícím na elektrické housle nebo bubeníkem Tomášem Reindlem. Na desce účinkoval i saxofonista The Plastic People Of The Universe Vratislav Brabenec.

"Z jednotlivých nápadů, s nimiž nejčastěji přichází Křivánková nebo Lucas, rostou tvary, které se vyvíjejí, gradují, přinášejí stoupající napětí a opět se rozplývají ve zklidnění. Záznam vznikal možná průběžně a rozčlenění na 'skladby' mohlo proběhnout až dodatečně, přesto se jednotlivé plochy od sebe odlišují," napsal o desce kritik Lubomír Dorůžka v deníku MF Dnes.

V roce 2006 se Křivánková krátce vrátila na pódium ve dvojici s Emilem Viklickým.