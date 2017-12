před 1 hodinou

Ve věku 74 let v noci zemřel francouzský zpěvák a herec Johnny Hallyday. Agentuře AFP to oznámila jeho manželka. Umělec, vlastním jménem Jean-Philippe Smet, se proslavil jako interpret rockové a popové hudby v celém frankofonním světě. Podlehl rakovině plic. Hallyday, označovaný za francouzského Elvise Presleyho, zprávu o své nemoci zveřejnil počátkem března. Před měsícem byl hospitalizován v Paříži s dýchacími potížemi. Po šesti dnech se rozhodl nemocnici opustit. Během kariéry trvající 57 let zpěvák vydal 100 milionů nahrávek, často notoricky známých coververzí amerických hitů opatřených francouzským textem. Muzikantský veterán se prosadil také ve filmech.

