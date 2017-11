Zemřela Ruth Bondyová, izraelská spisovatelka a novinářka českého původu. Bylo jí 94 let

před 46 minutami

Ve věku 94 let zemřela v Izraeli spisovatelka, novinářka a překladatelka Ruth Bondyová, rodačka z Prahy. Informaci potvrdil Lukáš Přibyl z Českého centra Tel Aviv. Bondyová za války prošla několika koncentračními tábory, do Izraele odešla v roce 1948. Pracovala jako novinářka a překladatelka, do hebrejštiny převedla knížky Karla Čapka, Bohumila Hrabala, Jana Wericha nebo Patrika Ouředníka. Je také autorkou série knih o židovských zvycích, jazyku, česko-židovských vztazích či jménech; publikace vyšly v tuzemském Nakladatelství Franze Kafky. Ruth Bondyová za svou práci dostala řadu cen včetně Ceny Jiřího Theinera od veletrhu Svět knihy za propagaci české literatury ve světě.

