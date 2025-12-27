Přeskočit na obsah
Benative
27. 12. Žaneta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Hudba

Zemřel kytarista a klávesista skupiny The Cure Perry Bamonte

ČTK

Britská alternativní hudební skupina The Cure v pátek oznámila, že zemřel její kytarista a klávesista Perry Bamonte. Hudebník byl členem kapely od roku 1990. Po krátké nemoci skonal během vánočních svátků ve věku 65 let.

Perry Bamonte Has Passed Away
Kytarista a klávesista Perry Bamonte během koncertního turné v Kalifornii v květnu 2023.Foto: Profimedia
Reklama

Bamonte začal spolupracovat s The Cure již v roce 1984, plnohodnotným členem skupiny se ale stal až o šest let později. První album, na kterém se podílel, bylo Wish z roku 1992. S The Cure hrál do roku 2004 a po přestávce se vrátil v roce 2022. Bamonte se skupinou odehrál na pět stovek koncertů.

Ve svém prohlášení The Cure uvádí, že Bamonte, který měl přezdívku Teddy, byl zásadní součástí kapely. "Bude nám strašně chybět," uvedla na svých stránkách skupina.

Skupina The Cure, která vznikla v roce 1978 v Crawley v anglickém západním Sussexu, je dodnes ikonou alternativního gotického rocku. Její texty o lásce, úzkosti a opuštěnosti doplňují pro ni typické temně melancholické nálady „chraplavých“ kytar.

Související

Nejvýraznější postavou kapely je její zakladatel Robert Smith. Za skoro pět desetiletí existence prošla skupina spoustou změn i problémů, od závislosti jednotlivých členů na alkoholu a drogách, jejich psychických zhroucení, soudních sporů o vlastnictví názvu kapely až po problémy s hudebními vydavatelstvími.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Takhle to začalo. Vlak přijíždí na nádraží v La Ciotat a první filmový trhák byl na světě.
Takhle to začalo. Vlak přijíždí na nádraží v La Ciotat a první filmový trhák byl na světě.
Takhle to začalo. Vlak přijíždí na nádraží v La Ciotat a první filmový trhák byl na světě.

Útěk z kina. Před 130 lety vyděsil diváky vlak, který se vyřítil z plátna

Představte si, že celý život znáte jen nehybné obrazy. Pak vejdete do potemnělého suterénu pařížské kavárny Grand Café, posadíte se na židli a na bílé stěně uvidíte zrnitý, šedivý snímek nádraží. Vteřinu se nic neděje. A pak se to stane. V dálce se objeví černá tečka, která se zvětšuje. Lokomotiva. Funící ocelové monstrum se v jediném plynulém záběru řítí přímo na vás.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama