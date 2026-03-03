Zazní Luka i Tom’s Diner. Folková zpěvačka Suzanne Vega chystá letní koncert v Praze

V Praze vystoupí 15. července 2026 americká zpěvačka, písničkářka a skladatelka Suzanne Vega. Koncert v prostoru Archa+ dostal název Flying with Angels podle nejnovějšího alba, nabídne ale průřez zpěvaččinou tvorbou. Předprodej vstupenek pro veřejnost začne 6. března v 10 hodin v síti GoOut. Koncert pořádá agentura Liver Music v rámci série Prague International Bluenight.
V Praze Vega nevynechá hity Tom’s Diner, Luka nebo Marlene on the Wall. Zazní také písně z nejnovějšího alba Flying with Angels, které vyšlo v květnu 2025. Deska podle magazínu Rolling Stone ukázala, že si Suzanne Vega i čtyři desetiletí od debutu v roce 1985 zachovala dar pro jasnou reflexi a křehkou hudbu.
Suzanne Vega se stala přední postavou folkového návratu na počátku 80. let. Písničkářka se sama doprovázela na akustickou kytaru a v klubech v čtvrti Greenwich Village v New Yorku zpívala vlastní skladby, které byly označovány jako současný folk, neo-folk a také folk rock. Na 11. červenec, tedy jen několik dní před pražským koncertem, připadají 67. narozeniny umělkyně.
Vega se do Česka vrací opakovaně, v pražském prostoru Archa+ vystupovala v letech 2014 a 2017, koncertovala také v Brně. Její debut Suzanne Vega z roku 1985 a následující deska Solitude Standing s hity Tom's Diner a Luka ji dostaly na pozici folk rockové hvězdy. Vega dlouhodobě podporuje charitativní aktivity a kampaně, mimo jiné např. Amnesty International.
