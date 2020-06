Trutnovský festival v Brně bude, zahrají Mňága a Žďorp nebo Plastic People

Festival TrutnOFF, který se ve dnech 21. až 23. srpna poprvé uskuteční v Brně, zatím počítá s 50 kapelami a tisícovkou návštěvníků. Kapacita se ještě může měnit s ohledem na vládní opatření proti šíření koronaviru.

Festival, jehož název se rozšířil o přídomek BrnoON, považuje omezenou kapacitu za příležitost vrátit se ke kořenům.

"Připomeneme si počátky našeho přátelského a spikleneckého setkání se silnou kmenovou rodinnou atmosférou pospolitosti, kterou měl rád i náš náčelník Václav Havel," říká zakladatel akce Martin Věchet.

Podle další pořadatelky Evy Navrátilové si program v ničem nezadá s dramaturgií festivalu v letech, kdy se konal ve východočeském Trutnově a kdy jej často navštěvoval právě bývalý prezident Havel. V trutnovském areálu na Bojišti se Věchetův festival naposledy konal roku 2016.

Na letošním ročníku zahrají kapely J.A.R., Mňága a Žďorp a Plastic People, Oldřich Kaiser s Dášou Vokatou nebo Visací zámek. Zahraniční účinkující, jimiž v Trutnově dříve byli Faith No More, The Prodigy, Iggy Pop nebo Patti Smith, budou letos chybět.

Festival zahájí mše pod širým nebem s bubnováním. "V žilách nám proudí undergroundová krev a na výjimečné stavy jsme připraveni. Velkých festivalů jsme si užili a začalo být dost, tak se jeden zmenší. Podstatná je pro nás různorodost, pestrobarevnost a moment setkání. Připomínka toho, jaké to bylo v začátcích, kdy se hudba dělala pro radost, a nikoliv pro byznys," doplňuje Martin Věchet.

Pořadatelé slibují hlavní scénu, dále takzvanou alternativní bytovou scénu, prostor pro divadlo a folklor. "Již neodmyslitelnou součástí bude Hare Krishna camp a Tábor pod křížem," doplňují.

Přehlídka se uskuteční od 21. do 23. srpna v areálu Na Střelnici u řeky Svratky v Brně-Pisárkách. Právě tady komunistická policie roku 1983 "zmasakrovala setkání mladých lidí, kteří se sem sjeli po zakázaném oficiálním festivalu v nedalekých Žabčicích", připomínají pořadatelé zásah, při němž policie využila psy a po němž více než 30 lidí skončilo ve vazbě, z čehož čtyři skončili ve vězení.

"Najednou tam přijela hromada antonů, vyskákali policajti s obuškama a psama bez náhubků. Začali nás tam řezat. Mě tam taky pokousal policejní pes. Bylo to dost drsný," vzpomněl pro Paměť národa jeden z účastníků tehdejší akce Antonín Mikšík.

"Tekla krev, rozbíjely se tváře i hudební nástroje. Karlu Heřmanovi, brněnskému textaři a hudebníkovi z kapely Čankišou, například komunističtí estébáci a policajti rozmlátili, co jim přišlo pod ruku, včetně kytary. Někteří šli poté dokonce i natvrdo sedět," doplňují pořadatelé nynějšího festivalu.

Těm "nová loviště", jak místu konání přezdívají, vyhovují členitostí s dubovou alejí, vzrostlými stromy a řekou. Vstupenky na akci budou stát 1600 korun.