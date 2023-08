The Killers se omluvili Gruzíncům. Na pódium pozvali Rusa a řekli, že je jejich bratr

Americká rocková kapela The Killers byla vypískána, když při koncertu v Gruzii její lídr Brandon Flowers přivedl na pódium ruského fanouška a vyzval publikum, aby na sebe navzájem myslelo jako na "bratry a sestry". Zpěvák se ve středu omluvil.

O incidentu informoval britský list The Guardian. Vztahy mezi Gruzií a Ruskem jsou dlouhodobě napjaté. Země se roku 1991 osamostatnila od někdejšího Sovětského svazu, roku 2008 v krátké válce čelila ruské pozemní, letecké a námořní invazi. Napětí znovu vzrostlo loni, kdy po zahájení ruské války na Ukrajině mnozí ruští občané emigrovali právě do Gruzie, která je v současném konfliktu silně proukrajinsky naladěná, připomíná BBC.

Ke konci úterního vystoupení v gruzínském městě Batumi kapela pozvala na pódium ruského občana, aby s ní na bicí zahrál píseň For Reasons Unknown. "Nevíme, jaké jsou tady pravidla společenského chování, ale tenhle chlap je Rus. Nevadí vám, že přišel Rus?" zeptal se Flowers davu, jenž reagoval směsicí jásotu a bučení.

Part of the audience left concert of @thekillers at the Black Sea Arena in Georgia in protest after amid booing the group’s frontman who invited a Russian drummer to the stage and said everyone are “brothers and sisters” pic.twitter.com/mhtklWIOKf — Formula NEWS | English (@FormulaGe) August 15, 2023

Po skončení písně se zpěvák vyslovil ještě jednou. Od posluchačů uslyšel další bučení. "Vy nepoznáte, jestli je někdo váš bratr?" ptal se. "Všichni se rozdělujeme na hranicích našich zemí? Copak já nejsem váš bratr, když jsem z Ameriky?" divil se a vyzval obecenstvo, aby oslavovalo, že se všichni sešli na jednom místě. "Nechci, aby se to zvrtlo. Vnímám vás jako své bratry a sestry," uzavřel svůj proslov dvaačtyřicetiletý Američan.

Mnozí na protest opustili stadion, tvrdí na to konto Guardian. Dle databáze koncertů Setlist.fm však skupina, kterou proslavily hity Mr. Brightside, Somebody Told Me nebo When You Were Young, hrála až do konce vystoupení.

"Dobří lidé Gruzie, nikdy nebylo naším záměrem kohokoliv urazit," konstatovali později The Killers na sociální síti X, dříve známé jako Twitter. "Už dlouho na pódium zveme lidi, aby si s námi zahráli na bicí. Z prvních reakcí se zdálo, že to v tomto případě nebude problém," pokračují hudebníci. Pokud by prohlášení o bratrech a sestrách bylo špatně pochopeno, pak se omlouváme, dodali. "Stojíme při vás a doufáme, že se brzy vrátíme," uzavírají The Killers.

#Russia|n drummer at The Killers concert spoke about the Russian-#Georgia|n "friendship", which caused public protests pic.twitter.com/bVf7TMrFFw — Mtavari TV (@MtavariChannel) August 15, 2023

Boje rusko-gruzínské války v srpnu 2008 po několika dnech utichly, vyžádaly si ale stovky obětí převážně mezi civilisty. Po podepsání příměří Rusko uznalo nezávislost Jižní Osetie a dalšího regionu u svých hranic - Abcházie. Drtivá většina světa ale jeho příkladu nenásledovala. Tyto dva regiony představují asi pětinu gruzínského území.

Kapela The Killers existuje od roku 2001, vloni byla jednou z hvězd festivalu Colours of Ostrava. "Dostáli pověsti jedné z největších a nejzábavnějších rockových kapel současnosti. Těžkopádnost kytarového žánru kompenzují šarmem, vzrušením i zjitřenými emocemi. A nakonec se jim podařilo zahnat i déšť," napsalo o jejich vystoupení Aktuálně.cz.

