Tentokrát už opravdu naposledy. Kapela Kiss se přijede rozloučit do Prahy

Americká kapela Kiss vystoupí 10. června příštího roku opět v Praze. Na přání fanoušků se rozhodla pokračovat v turné The End of the Road, tedy Konec cesty, které už čtvrtým rokem označuje za své poslední. Podobně to udělala v letech 2000 až 2002 se šňůrou nazvanou The Farewell Tour.

Kiss do Prahy jezdí od 90. let minulého století. | Foto: Radek Ulehla

V pražské O2 areně příští rok Kiss zahájí evropskou část turné. Pokračovat budou do Nizozemska, Belgie, Německa či Francie, informovala česká pobočka agentury Live Nation. Vstupenky za ceny od 1990 korun budou v prodeji od tohoto čtvrtka.

"Všechno, co jsme vybudovali a co jsme za poslední více než čtyři desetiletí dobyli, by se nikdy nestalo bez milionů lidí po celém světě, kteří během těch let zaplnili kluby, arény a stadiony," uvádějí Kiss. "Tohle bude vrcholná oslava pro ty, kteří nás viděli, a poslední šance pro ty, kteří nás neviděli. Na posledním turné se loučíme naší dosud největší show a odejdeme stejně, jako jsme přišli, nekompromisní a nezastavitelní," dodávají. Stejnými slovy avizovali minulý pražský koncert.

Sestava proslula jednoduchou a údernou hudbou na pomezí glam rocku a hard rocku. Muzikanti s nalíčenými obličeji naživo plivají oheň a falešnou krev, používají pyrotechniku, vyplazují jazyky a vystupují v extravagantních kostýmech převlečení za démona, hvězdného chlapce, mimozemšťana či kočku. Jejich prezentace je úzce spojena s komiksovou kulturou. Koncerty připomínají show s cirkusovými prvky.

Od vzniku v roce 1973 prodali více než 100 milionů alb. V aktuální sestavě kromě původních členů, to znamená baskytaristy a zpěváka Genea Simmonse a zpívajícího kytaristy Paula Stanleyho, působí kytarista Tommy Thayer a bubeník Eric Singer, oba uznávaní studioví muzikanti. Hrávají největší hity jako I Was Made for Lovin' You, Crazy, Crazy Nights nebo Rock and Roll All Nite.

"Kapela je od první desky z roku 1974 tak jasně definovaná, že by se z cesty nedalo odbočit jinak než se změnou jména," napsaly o ní Hospodářské noviny, podle nichž Kiss v historii rockové hudby etablovali jednoduché skladby postavené na jasném úvodním riffu, zatímco texty připomínají spíš sbírku frází, sloganů a přísloví.

V české metropoli vystoupila formace několikrát, poprvé roku 1996 ve sportovní hale na Výstavišti, zatím naposledy letos ve vyprodané O2 areně. Tam se napřesrok vrátí.

Pro komunistický režim v bývalém Československu byli Kiss nepřijatelní nejen pro hlučnou muziku, ale také kvůli logu s dvěma runovými S evokujícími uniformy nacistických jednotek SS. Podsouvat Kiss nacistické sklony je však podle hudebních novinářů nesmysl. Už proto, že dva zakládající členové jsou židovského původu.