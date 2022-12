Taneční hudba z 90. let. Na festival Metronome přijede kapela Jamiroquai

K hvězdám příštího ročníku festivalu Metronome, který se uskuteční od 22. do 25. června na pražském Výstavišti, bude patřit britská sestava Jamiroquai. Ta od 90. let minulého století, kdy byla komerčně na vrcholu, kombinuje taneční pop s funkem a disco music.

Desetičlennou kapelu roku 1992 založil zpěvák známý pod pseudonymem Jay Kay, proslula hity jako Canned Heat, Cosmic Girl nebo Virtual Insanity. Za poslední dekádu vystoupila na festivalu Colours of Ostrava či naposledy před třemi lety v pražské O2 areně. Tam ji sledovalo několik tisíc lidí.

"Mrštný a neposedný tanečník v šortkách a typické běžecké bundě Jay Kay se takřka nezastavil, příležitostně dokonce skákal, držel pózy nebo bavil jednoduššími fígly jako čapí chůzí. Na hlavě mu fosforeskovala futuristická svítící helma, která měnila barvu a příležitostně se zatahovala, roztahovala či natáčela do stran," popsalo koncert Aktuálně.cz.

Jamiroquai mají na kontě Grammy z 90. let a úspěch na cenách jako MTV Video Music Awards. Prodali více než dvě desítky milionů alb. To zatím poslední, Automaton, zveřejnili před pěti lety. "Jamiroquai na hlavním festivalovém pódiu svou hudební show na pomezí funku, acid jazzu, soulu, rocku, diska i elektra připomenou 30 let od vzniku," uvádějí pořadatelé festivalu Metronome.

Jeho dalšími hosty budou příští rok francouzští M83, britské kapely Editors a White Lies, norská zpěvačka Aurora nebo němečtí Moderat, kteří před týdnem zaplnili pražské Forum Karlín. "Chystáme i tuzemské hudební speciály, které se staly již nedílnou součástí hudebního programu," avizuje za organizátory David Gaydečka. Takovou akcí bylo podle něj letošní spojení skupiny Mig 21 s orchestrem a sborem pražského Národního divadla nebo dřívější spolupráce dnes již nežijícího písničkáře Ivana Krále s Jiřím Suchým.

Letošní, pátý ročník přehlídky navštívilo 22 tisíc lidí, nejvíc od založení. Hlavními hvězdami byli kapela Underworld, zpěvák Nick Cave se skupinou Bad Seeds a písničkář Beck. Jeho koncert začal kvůli počasí s výrazným zpožděním a konal se ve vydatném dešti. "Jste fakt stateční, že jste to v tomhle slejváku vydrželi," děkoval Pražanům.