Britové poslouchají grime. Raper Stormzy v hitparádě předčil Taylor Swiftovou

Londýnský raper Stormzy, který rozvíjí původně pouliční hudební žánr grime, se poprvé v kariéře ocitl na špici britské hitparády. Překonal dokonce i americkou popovou zpěvačku Taylor Swiftovou.

Stormzy uspěl se skladbou Vossi Bop, v jejímž videoklipu účinkuje herec Idris Elba. Jde o Stormzyho první singl od roku 2017, kdy vydal debutové album Gang Signs & Prayer.

Podle společnosti Official Charts Company, která sestavuje žebříčky britské hitparády, nasbíral track Vossi Bop 12,7 milionu přehrání, což pro rap ve Velké Británii představuje rekord. Dosud byl nejúspěšnější Kanaďan Drake se skladbou In My Feelings, která nasbírala přes dva miliony přehrání.

"Co cítím, nejde opsat slovy. Poprvé v životě nemám slov," poděkoval fanouškům Stormzy, kterého příští měsíc čeká vystoupení na předním anglickém hudebním festivalu Glastonbury.

Stormzyho novinka na druhou příčku odsunula skladbu Old Town Road od amerického rapera jménem Lil Nas X. Až třetí je americká popová hvězda Taylor Swiftová s duetem Me!, který nazpívala s Brendonem Uriem, multiinstrumentalistou a zpěvákem kapely Panic! at the Disco.

V žebříčku prodejnosti alb se v Británii na prvním místě drží zpěvačka Pink se svou nedávnou nahrávkou Hurts 2B Human.

Pětadvacetiletý Stormzy se jmenuje Michael Ebenazer Kwadjo Omari Owuo Jr., jméno má po matce ze západoafrické Ghany. Narodil se a vyrůstal v Londýně, rapovat po klubech prý začal už jako jedenáctiletý. Podle vlastních slov ve škole nebyl příliš motivovaný, uspěl teprve u závěrečných zkoušek GCSE, které se v Británii skládají před završením povinné školní docházky. Dva roky pak mimo jiné pracoval v oddělení pro zajištění kvality služeb ropné rafinérie.

Debutové EP jménem Dreamers Disease vydal roku 2014 a krátce nato se jako první raper, který nemá smlouvu s velkou nahrávací společností, objevil v populárním televizním pořadu Later with Jools Holland. Rok nato do britských žebříčků prorazil s freestylovým trackem WickedSkengMan 4.

Svou první plnohodnotnou desku Gang Signs & Prayer poslal na trh v únoru 2017. Vloni byla vyhlášena albem roku na cenách Brit Awards, kde Stormzy také získal sošku pro nejlepšího interpreta. Porotci mu dali přednost mimo jiné před popovým zpěvákem Edem Sheeranem.

Stormzy navíc na předávání cen vzbudil pozornost, když v rapovém freestylu nařknul anglickou premiérku Theresu Mayovou z toho, že nepodpořila přeživší oběti požáru v londýnské výškové budově Grenfell Tower. Při něm v červnu 2017 zemřelo přes 70 obětí.

Na předávání cen Brit Awards se Stormzy opřel do britské premiérky Theresy Mayové. | Video: Ode

"Stormzyho debut už s grimem jako undergroundem nemá moc společného. Je to velká, mnohovrstevnatá - dalo by se říct popová - deska, která má za úkol představit všestranný talent přerůstající hranice jednoho žánru," napsal o albu pro Český rozhlas - Radio Wave novinář Karel Veselý.

Podle něj je Stormzy nejsilnější v přímočarých atacích a kolegové mu mohou závidět schopnost střídat žánry, z čehož ale také plynou některé slabiny nahrávky. "Celé to působí dojmem sbírky těch největších klišé ze slavných rapových desek," poznamenal Veselý, který Stormzyho album shrnul jako "seriózní popovou desku nabízející první životaschopný pokus o grime v nových mainstreamových podmínkách".