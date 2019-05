Bruce Springsteen po pěti letech vydává album, vrátí se ke zvuku Kalifornie

Nedlouho poté, co završil sérii vyprodaných představení na newyorské Broadwayi, americký zpěvák a kytarista Bruce Springsteen chystá nové album.

Desku nazvanou Western Stars vydá 14. června a pro devětašedesátiletého písničkáře bude prvním studiovým albem po pětileté pauze, informuje agentura AP.

Podle ní se Bruce Springsteen nechal inspirovat zvukem kalifornských popových nahrávek z přelomu 60. a 70. let minulého století.

"Je to návrat k mým sólovým nahrávkám, k písním postaveným na silných postavách a uhrančivým, filmovým orchestrálním aranžmá," řekl Springsteen, který o desce mluvil už předloni v rozhovoru pro časopis Variety. "Ovlivnili ji lidé jako Glen Campbell, Jimmy Webb nebo Burt Bacharach. Nevím, jestli jejich vliv uslyšíte, ale právě na tuhle hudbu jsem při natáčení myslel," dodal.

Zpěvák album natáčel převážně v domácím studiu v rodném New Jersey, částečně také v Kalifornii a New Yorku.

Desku produkoval Ron Aniello, který na ní také účinkuje. Aniello už s písničkářem pracoval na jeho dvou posledních albech Wrecking Ball a High Hopes.

Dále na nahrávku přispěli Springsteenova žena a jinak písničkářka Patti Scialfa, multiinstrumentalista Jon Brion, klávesista a kytarista David Sancious, akordeonista a klávesista Charles Giordano nebo houslistka Soozie Tyrelllová. Poslední tři jmenovaní se Springsteenem spolupracovali v různých érách jeho kapely E Street Band.

První singl z desky nazvaný Hello Sunshine už Springsteen zveřejnil. Časopis Rolling Stone o písni napsal, že připomíná Springsteenovu éru ze začátku 80. let, kdy vydal akustické album Nebraska, zaznamenané na čtyřstopé nahrávací zařízení.

Skladba Hello Sunshine z nadcházejícího alba Bruce Springsteena. | Video: Columbia Records

Další skladby z nového alba se mají jmenovat Hitch Hikin', Sleepy Joe's Cafe, Chasin' Wild Horses nebo There Goes My Miracle.

Bruce Springsteen vloni v prosinci 236. představením v řadě završil sérii vystoupení na newyorské Broadwayi. Z posledních vystoupení vznikl koncertní film, který je k vidění ve videotéce Netflix.

"Springsteen je na jevišti sám, střídavě sedí za klavírem, stojí s kytarou nebo nasazuje foukací harmoniku, a především každou píseň zasazuje do kontextu, doprovází vyprávěním. Většina se týká toho, co zažil do 70. let minulého století," napsaly o filmu Hospodářské noviny.