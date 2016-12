Sting zahraje v Praze. V červnu bude hlavní hvězdou festivalu Metronome

9. 12. 2016

Britský skladatel a zpěvák Sting bude hlavní hvězdou Prague Metronome Festivalu, který se odehraje od 23. do 24. června na pražském Výstavišti. Stinga doprovodí tříčlenná kapela včetně jeho dlouholetého kytaristy Dominica Millera. Na pódiu ho doplní bubeník Josh Freese a druhý kytarista Rufus Miller. V Česku vystoupil Sting několikrát, naposledy v listopadu 2012 v Ostravě. Loni se měl v pražské O2 areně uskutečnit koncert Paula Simona a Stinga v rámci jejich společného turné On Stage Together. Byl však zrušen, důvodem bylo podle pořadatelů Stingovo náhlé onemocnění. Předprodej vstupenek pro veřejnost bude zahájen v pondělí 12. prosince.

autor: ČTK