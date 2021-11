Slavná švédská popová skupina ABBA po 40 letech vydala nové album Voyage

Populární švédská popová kapela ABBA zveřejnila první studiové album po čtyřicetileté pauze. Jmenuje se Voyage a od půlnoci je k dostání on-line, na kompaktním disku, vinylové desce i na kazetě, píše agentura DPA.

Čtyřčlenná skupina už předem vydala tři písně: I Still Have Faith In You, Don't Shut Me Down a Just A Notion. Kromě toho album obsahuje dalších sedm songů od Agnethy Fältskogové, Björna Ulvaeuse, Bennyho Anderssona a Anni-Frid Lyngstadové.

"Už je to nějaký čas, co jsme spolu dělali hudbu. Vlastně skoro 40 let. Na jaře 1982 jsme si udělali přestávku a teď jsme se rozhodli, že je čas ji ukončit," vysvětluje kapela.

„Říkáme tomu jednoduše Voyage a skutečně plujeme v nezmapovaných vodách. S pomocí našich mladších já cestujeme do budoucnosti. Není snadné to vysvětlit, ale tohle se ještě prostě v minulosti nestalo,“ vzkazuje. Desku natočila v Anderssonově stockholmském studiu Riksmixningsverket.

Jde o její deváté studiové album a zároveň první od The Visitors, kteří vyšli 30. listopadu 1981. Po posledním televizním vystoupení koncem roku 1982 si skupina dala na desítky let pauzu, i když dál sestavovala četné kompilace s hity jako Waterloo, Mamma Mia, SOS či Dancing Queen.

"Nikdy skutečný rozpad neohlásila, jen 'dočasnou pauzu'. V roce 1981 vydala poslední album The Visitors: hudební kritika je má nesmírně ráda, jsou to dospělé zralé popsongy bez rychlých hitů. Ale znamenalo to sestup Abby z vrcholů hitparád," napsal o nich hudební novinář Pavel Klusák na Aktuálně.cz.

Skladba Just A Notion z nového alba ABBA. | Video: Universal Music

Příští rok ABBA v Londýně chystá digitální koncerty. Při multimediální show Abba Voyage mají od konce května virtuální obrazy členů kapely, takzvaní "abbataři", vystupovat s desetičlennou kapelou ve speciálně vybudované aréně.

Aby takto mohlo popové kvarteto účinkovat, museli jeho členové pět týdnů zpívat každou píseň před 160 kamerami, které zachytily každý pohyb. Sestava na projektu spolupracovala se společností Industrial Light & Magic režiséra George Lucase.

Ceny vstupenek na koncerty se pohybují od 32 do 367 liber, v přepočtu od 940 do téměř 11 tisíc korun. Velká část jich byla v září vyprodaná za několik hodin. Koncerty mají trvat 100 minut bez přestávky, ten první se uskuteční 27. května.