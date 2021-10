Za pandemie zavrhla pohodlí. Ursula Sereghy se saxofonem odjela z města do lesa

Lockdown prožíval každý po svém. Někdo se snažil zachovat alespoň obrysy běžného života. Pražská hudebnice Ursula Sereghy se však radikálně odstřihla. Město vyměnila za chatu v lesích u Slapské přehrady, kde se učila žít bez elektrické přípojky i teplé vody, se třemi solárními panely na střeše domku. Pocity z nově objeveného způsobu života propsala do debutového alba, nazvaného OK Box.

Vydal ho ostravský label Gin & Platonic, který se zaměřuje na nejzajímavější alternativní elektroniku ze světa i Česka. Sedm experimentálních skladeb Ursuly Sereghy navozuje téměř infantilní pocity radosti z prozkoumávání nového. Zároveň obnažuje i hluboký smutek a melancholii spojenou s izolací či odcizením.

V rozhovoru pro magazín Wire řekla Sereghy, že název OK Box odkazuje k hypotetickému fyzikálnímu jevu, kterému se říká absolutní nula. Jde o stav látky při fyzikálně nejnižší možné termodynamické teplotě nula kelvinů, tedy -273,15 stupních Celsia. Za takových podmínek se zastaví veškerý tepelný pohyb částic. Chaos je minimalizovaný, vše zůstává klidné. A molekuly může znovu rozpohybovat jen radikální zásah.

Stav absolutní nuly hudebnici posloužil jako metafora komfortu předpandemického městského života. Ten se odhodlala zásadně změnit, aby se naučila být vnímavější. „Pohodlí může omezit vaši schopnost naslouchat okolí i odlišným názorům. Vytváří umělou perspektivu, přes kterou všechno filtrujete. Chtěla jsem to změnit,“ řekla Wiru.

Rozpad každodenního mechanického chodu civilizace využila jako výchozí bod pro přestavbu zažitých vzorců. V diskomfortu opuštěné chaty se pokusila najít nové způsoby, jak žít i tvořit.

V hudbě není žádný nováček, má mnoho zkušeností. Pětadvacetiletá Sereghy se k experimentální elektronice dostala přes jazz a hru na dechové nástroje. Na české alternativní scéně je známá jako saxofonistka skupiny Metastavy, která si za meditace o městském životě mladých předloni vysloužila nominaci na objev roku cen Vinyla.

Výhybku na muzikantské cestě přehodilo setkání s centrem elektronické hudby Synth Library v pražských Nuslích. Sesterská pobočka portlandské knihovny syntezátorů slouží všem zájemcům či zájemkyním o elektronické nástroje. Hudba se tu spojuje s politikou, Synth Library se řídí kodexem Feministické umělecké instituce. Zdejší přednášky a workshopy podněcují myšlení o emancipačním rozměru tvůrčí činnosti.

Nikdo tu člověku neprozradí zaručený recept na hit. Dozví se ale, jak zapomenout na pravidla, která mu do hlavy vtloukly hodiny hudební nauky. Může se přihlásit na improvizační workshop s modulárními syntezátory či kurz znovupropojení s vlastním tělem.

V Ursule Sereghy to vzbudilo zvědavost. Zakladatelka pobočky Marie Čtveráčková, známá pod přezdívkou Mary C, nadšení uvítala a rovnou hudebnici zapojila do přidružené tvůrčí komunity Trigger-System, která sdružuje podobně smýšlející muzikantky. Sereghy se tu setkala s tvůrčím procesem druhých a získala odvahu hledat vlastní cestu.

Lockdownové podmínky i částečný rozpad společenského řádu jako by jí pak umožnily naplno povolit stavidla experimentování. Na desce OK Box můžeme slyšet její oblíbený saxofon. Na rozdíl od písní Metastavů ale nemá roli sólového nástroje, slouží jako zdroj zvuku, který autorka dál upravuje. Ukazuje tak, že už samotná pravidla hraní na nástroj mohou být svazující. Za jejich horizontem najdeme nový obzor zvukových možností.

Velkou roli mají na albu také elektronicky manipulované terénní nahrávky. I to je tvůrčí metoda, která s sebou nese výrazný politický postoj. Nutí nás bedlivěji poslouchat prostředí, ve kterém žijeme, přemýšlet v širším měřítku a vnímat zvukovou krajinu jako spletitý ekosystém.

Výsledkem jsou sugestivní světy napínající představivost i uši. Ursula Sereghy desku OK Box popisuje jako „přátelskou jízdu podle neobvyklých myšlenkových map mířících za hranice těch kartografických“.

Hned úvodní track Pigeon posluchače přivádí do prostředí, které nabízí minimum vodítek pro dešifrování, přesto působí důvěrně. Po přátelském přivítání album otevírá hloubavý i povznášející svět skladbiček, které mají vlastní přirozený rytmus, nápady servírují hyperaktivním tempem a navozují atmosféru vytoužené návštěvy vzdáleného města. Těkavé hravé zvuky prokládají rozvláčné vokální samply, jako v kompozicích Slug Tremolo (Defenders of the Existent) nebo Clock)))Hunt. Zmutované dechové nástroje v Lock Picking zase znějí jako hra na digitální Panovu flétnu nalezenou v kontejneru na rozbité spotřebiče.

Vrcholem je rozhodně singl Karyotéca. Ve skladbě pojmenované po latinském označení jaderné membrány vystudovaná biochemička Sereghy rozprostírá takovou paletu ambivalentních pocitů, že posluchač neví, jestli si pod jejím vlivem dřív vypláče oči, nebo vyrazí na procházku. Což jsou emocionální karamboly, které v posledním roce zažíval leckdo.

OK Box má v sobě zakódované silné „statementy“. Samotný poslech i příběh vzniku alba vede k přemýšlení nad způsobem, jakým se učíme nové věci, i nad našimi motivacemi pro to se do něčeho pouštět.

Chuť objevovat a dívat se na svět čerstvýma očima i absence strachu ze selhání tu představují životadárnou sílu, která může v bezvýchodné situaci odhalit nový obzor. Ursula Sereghy tak posluchačům otevírá dveře do světa divné elektroniky.

Album ale může sloužit také jako metafora pandemického života. Nucená izolace leckoho přiměla se něco nového naučit, rozmyslet, v něčem se zlepšit. Pro některé znamenala balancování na ekonomické hraně, pro jiné klid na sebe sama. Přerušení kontinuity mohlo v něčem působit blahodárně, nabídlo prostor pro improvizaci. Abychom při pokusech žít zase společně nezněli jako úplní mimozemšťané, čeká nás období poctivého naslouchání. U OK Box ho lze natrénovat.