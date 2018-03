Skupina Čechomor slaví novým albem 30 let. Kariéru postavila na kombinaci lidové písně a rocku

před 24 minutami

V roce 1988 se dala v Praze dohromady skupina, která si tehdy říkala I. Českomoravská nezávislá hudební společnost. V první sestavě působili houslista a zpěvák Jiří Břenek, kytarista a zpěvák František Černý, hráč na harmoniku Jiří Michálek a houslista Antonín Svoboda. V 90. letech nabízela na tuzemské scéně ojedinělou žánrovou kombinaci lidových písní s rockem, ale také s klasickou hudbou. Díky tomu byla později, už pod názvem Čechomor, žádaným artiklem i v zahraničí.

Nejsilnější období zažívala skupina Čechomor od poloviny 90. let do poloviny nultých let. V roce 1994 kapelu posílil houslista a další výrázná tvář Karel Holas, o dva roky později vydala album Mezi horami. To je dodnes považované za jedno z nejpovedenějších.

V roce 1999 jela skupina na turné s Lucií, na nahrávce Čechomor z roku 2000 se jako host poprvé objevila zpěvačka Lenka Dusilová. Důležitější roli ale měla na nadcházející nahrávce Proměny. Tu kapela nachystala s Collegiem českých filharmoniků a také se zpěvákem postpunkové kapely Killing Joke Jazem Colemanem. Deska Čechomoru přinesla tři ceny Anděl a píseň Proměny s vokálem Dusilové patřila k hitům tuzemského éteru. K dalším hitům se tehdy řadila například i skladba Mezi horami.

V té době si Čechomoru všimnul režisér Petr Zelenka, jenž kapelu přizval k natáčení filmu - fiktivního dokumentu Rok ďábla. Snímek tehdy zvítězil na karlovarském filmovém festivalu a dostal také celkem sedm Českých lvů včetně toho za hudbu.

V roce 2008 se neúspěšně zúčastnila soutěže Eurosong, začala také častěji pracovat s popovými hudebníky. Zvuk na nejnovějším albu Nadechnutí, na němž kapela obměnila sestavu a spolupracuje například i s poprockovou zpěvačkou Martinou Pártlovou, má podle Marcely Kočandrlové z vydavatelství Warner Music ambici oslovit ještě širší publikum a navázat na dobu okolo úspěšných Proměn.

"Lidové písně doplněné o několik původních písniček dostaly aranžérský impuls z pera Jana Valty, který k tradičním rockovým aranžmá Čechomoru vytvořil výrazná aranžmá dechová," říká.

Čechomor bude hostem letošního Mezinárodního festivalu filmové hudby Soundtrack Poděbrady, který proběhne poslední prázdninový víkend. Skupina tam bude hrát během velkoplošné projekce zmíněného Roku ďábla.

V průběhu děje filmu se Čechomor setkává nejen s Jazem Colemanem, ale i s kolegy z tuzemské hudební scény Karlem Plíhalem a Jaromírem Nohavicou.