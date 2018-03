Husa na provázku chystá hru Turnový háj, založenou na časopiseckých sloupcích baskytaristky Plastiků

před 31 minutami

Osobitý ženský pohled na českou současnost přinese inscenace Turnový háj, kterou dokončuje brněnské divadlo Husa na provázku. Jako předloha posloužily časopisecké sloupky Evy Turnové, bývalé dlouholeté baskytaristky The Plastic People of the Universe a dalších kapel. Premiéra inscenace Turnový háj se bude konat 23. března 2018.

Sloupky hudebnice a někdejší baskytaristky The Plasic People of the Universe Evy Turnové vyšly v šesti knižních výborech.

"Zaujaly mě především vtipem, lehkostí, ironií, se kterou autorka nahlíží na současný svět. Dělá si legraci z toho, že jsme společnost lidí neustále kontrolujících mobily, dělá si legraci ze současné politické scény i ze sebe samotné," řekla režisérka hry Gabriela Ženatá.

Na základě scénáře Sabiny Machačové vzniklo pásmo, které volně spojuje motivy a témata jednotlivých sloupků. Inscenace se točí kolem postavy Evy Turnové v podání Růženy Dvořákové, jež ironicky glosuje společenské dění i vlastní život.

Spolu s Dvořákovou na sklepní scéně vystoupí čtyři herci. Ondřej Jiráček ztvární dalšího člena Plastiků Vratislava Brabence, Milan Holenda, Dominik Teleky a Jaroslav Tomáš si rozdělí veškeré další úlohy a utvoří také kapelu. Několik písní na základě sloupků Turnové složil a s kapelou nacvičil Martin Kyšperský z brněnské skupiny Květy.

Eva Turnová se narodila v roce 1966 a vystudovala angličtinu a češtinu. Věnovala se překládání, ale především hudbě. Hrála třeba ve skupinách Odvážná srdce, DG 307 a Šílenství, má vlastní projekt Eturnity. S The Plastic People of the Universe koncertovala patnáct let.