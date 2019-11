Když měli jen osm fanoušků. Neznámé fotografie zachycují začátky Rolling Stones

V Londýně budou od pondělí vystaveny dosud neznámé fotografie ze skromných začátků skupiny Rolling Stones. Autor Gus Coral je více než 50 let schovával pod postelí.

Jak píše agentura Reuters, výstava nazvaná Black & White Blues - Where It All Began (Černobílé blues - kde to všechno začalo) v galerii The Curtain na východě Londýna potrvá do 2. prosince.

Zhruba 200 černobílých snímků pochází z doby prvního koncertního turné Rolling Stones v roce 1963. Kapelu, která od té doby nepřestala vystupovat, zachycují v londýnském nahrávacím studiu De Lane Lea a na koncertě ve velšském Cardiffu.

Fotografie ukazují skromné začátky. Jedna například zachycuje muzikanty, jak se skládají na taxík. Na jiné osm fanoušků v dešti čeká, až Rolling Stones s dalšími hudebníky vystoupí na pódiu v Cardiffu. Toho času ještě sestava měla problém prodat lístky na koncert a do hitparád teprve mířil jejich první singl Come On, coververze rokenrolu od Chucka Berryho vydaná v červnu 1963.

Tehdy šestadvacetiletý Gus Coral si vzpomíná, že už tenkrát kapele předvídal velkou budoucnost. "Samozřejmě jsem nevěděl, že přetrvají všechna ta léta a že budou tak výjimeční, ale věděl jsem, že jsou mimořádní," říká.

"My jsme se ještě vzpamatovávali ze druhé světové války a tady už se začali objevovat lídři v hledání jakési nové cesty, nové rozvíjející se kultury. Rolling Stones k nim patřili," dodává Coral.

Když sledoval frontmana Micka Jaggera a jeho kolegy z kapely Keitha Richardse, Billa Wymana, Charlieho Wattse a Briana Jonese při nahrávání písně I Wanna Be Your Man, uchvátila ho jejich profesionalita. "Lidi chtějí slyšet historky o tom, jak muzikanti rozmlátili hotel a jak na ně venku čekali nezletilé holky. Takhle to vůbec nebylo. Jagger byl seriózní muž, který nahrává se vší zodpovědností," tvrdí fotograf.

Baby, What's Wrong z roku 1963 je jednou z nejstarších nahrávek Rolling Stones. | Video: Youtube/Anthony R.

V Cardiffu, kam přijel s přáteli, pořizoval záznam z koncertu. K hudebníkům měl neomezený přístup. "Nebyli tam žádní novináři, žádní další kameramani, nepotřebovali jste visačky opravňující k neomezenému pohybu. Prostě jsem měl naprosto volnou ruku a oni byli naprosto přirození. Nijak nepózovali ani neusilovali o publicitu," dodává autor vzácných snímků.

V rozhovoru pro časopis Forbes také Coral vzpomíná, že toho času Británie žila hlavně hudbou Beatles. "Většina kapel tehdy byla čistá a uhlazená. Mně se Beatles líbili, ale když jsem poprvé slyšel Rolling Stones, dal jsem si Beatles až na druhé místo. Na mě byli až moc uhlazení, zatímco Stones byli trochu drsnější a to mi v té době přišlo výstižné," vybavuje si.