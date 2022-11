Rodiče utekli před válkou. Zpěvačka Dua Lipa převzala čestné občanství Albánie

Jedna z nejznámějších současných popových zpěvaček Dua Lipa získala čestné občanství Albánie. Jak píše agentura AP, Angličance albánského původu ho udělil nový prezident země Bajram Begaj, který se funkce ujal v červenci. Podle něj sedmadvacetiletá držitelka Grammy šíří po světě dobré jméno a povědomí o Albánii.

"Přijímám s nepředstavitelnou radostí. Teď už budu mít i papíry na to, že jsem Albánka," zaradovala se zpěvačka při ceremoniálu na magistrátu v Tiraně, albánském hlavním městě. Tam ji úředníci vyfotili a odebrali jí otisky prstů. Posléze podepsala patřičné formuláře.

Dua Lipa, jejíž křestní jméno v albánštině znamená láska, následně v pondělí završila turné koncertem na Skanderbegově náměstí v Tiraně.

🇦🇱👐🏼 Thank you President Bajram Begaj and Mayor @erionveliaj for this honour ~ got my Albanian citizenship!! ~ faleminderit, po ndihem shume krenare 🇦🇱❤️👐🏼 pic.twitter.com/bfZzqukKAe — DUA LIPA (@DUALIPA) November 27, 2022

Zpěvačka se narodila v srpnu 1995 na severozápadě Londýna etnickým kosovským Albáncům, kteří utekli před válkou v Jugoslávii a obecně před napětím mezi většinovými Albánci a menšinovými Srby. Rodina se vrátila, teprve když Kosovo po konfliktu se srbským režimem prezidenta Slobodana Miloševiče v letech 1998 až 1999 získalo nezávislost. Té dosáhlo s pomocí spojenců z NATO, formálně ji na Srbsku vyhlásilo roku 2008.

Tou dobou už ale dívce bylo skoro 13 let a zvykla si na Anglii. Pár let nato, kdy již začala na YouTube nahrávat coververze písní Christiny Aguilery či Alicie Keys, přemluvila rodiče, aby ji nechali vrátit se samotnou do Londýna. Argumentovala tím, že bude mít větší šanci dostat se na britskou univerzitu, pokud v Anglii vystuduje i střední školu. "Spoustu toho obětovali, abychom se měli lépe a já se cítila tak, že o nic nepřicházím," vzpomínala v deníku New York Times na rodiče, které viděla pracovat každý den.

Matka bývala právnička, otec se před válkou připravoval na kariéru zubaře. V Anglii však oba pracovali za minimální mzdu v barech či restauracích a po večerech studovali. Matka nakonec uspěla v oboru cestovní ruch. Otec, ve volném čase zpěvák lokální kosovské kapely, se dnes věnuje hudebnímu managementu.

Dua Lipa se v Londýně nejprve živila jako modelka a servírka v koktejlovém baru, rozjezd hudební dráhy podporovala z dýšek od zákazníků. Zkoušela na sebe upozornit skrze YouTube, Soundcloud i Instagram, až roku 2014 podepsala smlouvu s nahrávací společností Warner Bros., které tehdy chyběla komerčně úspěšná zpěvačka.

Po sérii singlů jako Be the One nebo Last Dance vydala Dua Lipa v roce 2017 debutové album obsahující celosvětový hit New Rules. Ten dodnes jenom na YouTube nasbíral přes 2,7 miliardy přehrání.

I díky této písni, ve které bolestivý konec vztahu mění v zábavu, se zpěvačka rychle zařadila mezi obchodně nejúspěšnější britské umělce, jako je Ed Sheeran či Adele. Dnes má na kontě také ceny MTV, Billboard, Brit Awards nebo Grammy pro objev roku 2019.

Zpěvačka však kromě Velké Británie, kde žije, dodnes propaguje také Kosovo a Albánii. Při vystoupeních v Prištině mezi písněmi hovoří plynulou albánštinou. Před šesti lety převzala cenu za propagaci vlasti v zahraničí od tehdejšího kosovského prezidenta Hashima Thaciho, jeho nástupkyně Vjosa Osmaniová zase Duu Lipu letos v srpnu jmenovala čestnou velvyslankyní země.

V Kosovu zpěvačka se svým otcem pořádá festival Sunny Hill na pomoc lidem ve finanční nouzi, pro Albánii vybírala peníze na rekonstrukci mateřské školy poškozené při zemětřesení v roce 2019.

Dua Lipa naposledy předloni vydala druhé studiové album Future Nostalgia, na němž posluchačům nabídla útěk z izolace proti šíření koronaviru. "Zpívá o spokojeném vztahu, přesto se drží role silné ženy, jež se nebojí pohrozit pěstmi," napsalo Aktuálně.cz o desce kombinující pop, funky a disco.

Před několika dny byla Dua Lipa jedním z pár hostů, které na pódium při svém posledním koncertu v USA pozval zpěvák a klavírista Elton John.