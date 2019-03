Egypt se snaží přilákat turisty. U pyramid zahráli Red Hot Chili Peppers

Kalifornská rocková skupina Red Hot Chili Peppers vystoupila před pyramidami v egyptské Gíze. Koncert slyšelo 10 tisíc lidí na místě, dalších více než 2,5 milionu lidí si jej pustilo živě nebo zpětně přes internetové vysílání.

Kapela hrající směs rocku, funku a rapu nastoupila na scénu lemovanou třemi starodávnými pyramidami v pozadí. Večer zahájila skladbou Can't Stop z alba By the Way, vydaného roku 2002, a dále pokračovala hity jako Californication nebo Dark Necessities.

Koncert, jejž doprovázela přísná bezpečnostní opatření, propagovalo egyptské ministerstvo turistiky. To se do země snaží opět přilákat zahraniční návštěvníky poté, co jejich příliv ustal po revoluci z roku 2011 a během následujících nestálých let.

"Dalo hodně práce se sem dostat, ale stálo to za to," tvrdí fanynka kapely Christina Robertsonová z města Madison v americkém státě Wisconsin.

Aby se do Egypta dostala, nechala doma svých pět dětí. "Vždy jsem chtěla navštívit Egypt, vždy jsem chtěla vidět pyramidy, které jsou úžasné, jako ze sna. A vždy jsem chtěla slyšet Red Hot Chili Peppers, mou vůbec nejoblíbenějších kapelu, právě tady," dodává posluchačka.

Zpěvák Anthony Kiedis, basista Michael Balzary, známý jako Flea, kytarista Josh Klinghoffer a bubeník Chad Smith se koncertem v Gíze zařadili po bok Grateful Dead, Scorpions nebo Franka Sinatry. Ti všichni vystoupili před jedním ze sedmi divů světa.

Koncert Red Hot Chili Peppers byl první mezinárodní akcí, která se na místě odehrála od roku 2015, kdy zde účinkoval řecký klavírista Yanni.

Kapela Red Hot Chili Peppers své vystoupení streamovala živě. | Video: Red Hot Chili Peppers

Nejlevnější vstupenka tentokrát stála v přepočtu okolo 2000 korun. Fanoušci přijeli ze 67 zemí, vypočítává pořadatel koncertu Karim El Chiaty, místopředseda správní rady společnosti Travco Group.

"Myslím, že v Egyptě je velká fanouškovská základna. Pro to, co se tu dnes snažíme udělat, to znamená propagovat turismus v Egyptě, jsme potřebovali srovnatelně známou a velkou kapelu," tvrdí Chiaty.

Red Hot Chili Peppers celosvětově prodali přes 60 milionů alb, získali šest cen Grammy a roku 2012 byli uvedeni do Rockové síně slávy. Sestava je momentálně na světovém turné a dokončuje své dvanácté studiové album, první od nahrávky The Getaway z roku 2016.