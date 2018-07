Rapper Drake zlomil rekord The Beatles. Zcela ovládl americký žebříček Billboard

před 1 hodinou

Kanadský rapper Drake má v první desítce amerického žebříčku Billboard Hot 100 sedm songů. Prolomil tak dosavadní rekord The Beatles z roku 1964. Drake, celým jménem Aubrey Drake Graham, vydal 29. června nové album Scorpion a v žebříčku Billboard Hot 100 je zastoupeno všech jeho 25 písní. Album Scorpion si zatím pořídilo nebo stáhlo nejméně 732.171 fanoušků. Jedenatřicetiletý umělec navíc zcela ovládl čelo žebříčku Top 10. Hitem číslo jedna je Nice for What a druhou příčku zaujímá píseň Nonstop. Dalšími Drakeovými songy v první desítce jsou God's Plan, 'In My Feelings, I'm Upset, 'Emotionless a "Don't Matter to Me, který obsahuje i dříve nahrané vokály Michaela Jacksona.