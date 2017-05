Nejbohatší hiphoper je Diddy. Už pošesté. Na paty mu ale šlape Jay-Z

před 1 hodinou

Zpěváka Seana „Diddy“ Combse vyhlásil magazín Forbes jako nejbohatšího rapera na světě. Na prvním místě se umístil už pošesté v řadě. Hodnota jeho majetku se odhaduje na 820 milionů dolarů.

Časopis Forbes ve svém novém čísle zveřejnil každoročně sestavovaný žebříček nejbohatších hiphoperů.

Vítěz nebyl překvapením, raper Sean "Diddy" Combs obsadil první příčku už pošesté. Forbes informoval, že jeho majetek přesahuje 820 milionů dolarů (v přepočtu přes 20 miliard korun).

Diddy může o špici příští rok přijít, naznačuje to totiž žebříčkový posun kolegy Jay-Zího. Na Diddyho na druhém místě ztrácí zhruba "pouhých" 20 milionů dolarů, přičemž jeho majetek narostl oproti minulému roku o celých 30 %. Forbes připomíná, že je to hlavně důsledek investice společnosti Sprint do raperovy hudbu streamující služby Tidal.

Jay-Z v žebříčku také poprvé od roku 2014 překonal Dr. Dre, jehož majetek Forbes odhaduje na 740 milionů dolarů (přes 18,1 miliard korun). Dr. Dre velkou část získal prodejem své své značky Beats Electronics, která vyrábí audiotechniku a sluchátka, společnosti Apple.

Forbes částku odhaduje na základě výdělků, majetku, finančních dokumentů a názorů analytiků, právníků či manažerů.