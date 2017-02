"Kdyby tu mohl být, tak by tady nebyl". Hudební ceny Brit Awards se staly poctou Davidu Bowiemu

před 1 hodinou

Zesnulý David Bowie ve středu získal dvě ceny v rámci Brit Awards, když byl vyhlášen nejlepším britským sólovým interpretem a oceněno bylo i jeho poslední album Blackstar. Objevem roku je dvaatřicetiletý zpěvák Rory Graham vystupující pod uměleckým pseudonymem Rag'n'Bone Man, v dalších kategoriích triumfovali Drake, Beyoncé či skupina A Tribe Called Quest.

Londýn - Zesnulý britský hudebník David Bowie se ve středu stal hlavní postavou letošního udělování hudebních cen Brit Awards, když získal dvě trofeje. Ocenění se v kategoriích určených domácím umělcům dočkala rovněž R&B zpěvačka Emeli Sandéová či skupina The 1975. Nejlepšími zahraničními hudebníky byli vyhlášeni rapper Drake, zpěvačka Beyoncé a skupina A Tribe Called Quest.

Bowie, který zemřel v lednu loňského roku, byl vyhlášen nejlepším britským sólovým interpretem. Jeho album Blackstar, které vyšlo pouze několik dní před Bowieho smrtí, se stalo nejlepší britskou deskou.

"Pokud by tu David Bowie dnes večer mohl být, pravděpodobně by tu nebyl," prohlásil herec Michael C. Hall, který jako hvězda divadelního muzikálu Lazarus inspirovaného Bowieho písněmi jeho cenu symbolicky převzal. Narážel přitom na zpěvákovu nekonvenčnost - když Bowie získal ocenění Brit Awards v roce 2014, poslal místo sebe topmodelku Kate Mossovou, která byla oblečena a nalíčena jako Bowieho fantazijní alter ego Ziggy Stardust.

Objevem roku byl vyhlášen dvaatřicetiletý zpěvák Rory Graham vystupující pod uměleckým pseudonymem Rag'n'Bone Man, který získal rovněž cenu kritiky.

Nejlepším britským singlem loňského roku se stala píseň Shout out to my ex od dívčí skupiny Little Mix.

Pro Davida Bowieho byla typická nevyzpytatelnost, trendy se snažil spíš určovat, tvrdí hudebník a publicista Jan Vedral. | Video: Filip Horký | 05:00

autor: ČTK