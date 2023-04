Přijede zpěvák Sex Pistols. S kapelou Public Image Ltd vystoupí v Praze a Brně

Britská rocková kapela Public Image Ltd, v jejímž čele stojí John Lydon známý jako zpěvák punkových Sex Pistols, se po pěti letech vrátí do Česka. V rámci světového turné vystoupí 16. října v pražském Lucerna Music Baru a následující den na brněnské Flédě. Představí nové studiové album nazvané End of World, které frontman věnuje své právě zesnulé manželce Noře Forsterové.

John Lydon alias Johnny Rotten založil Public Image Ltd po rozpadu buřičských Sex Pistols. | Foto: PA Images / Profimedia.cz

Hudebníci šňůru oznámili v úterý večer. Pražský koncert pořádá agentura D Smack U Promotion, vstupenky budou v prodeji od pátečního dopoledne v síti GoOut.

End of World se stane v pořadí jedenáctou studiovou nahrávkou sestavy, jež debutovala roku 1978 albem Public Image: First Issue a pomohla etablovat žánr zvaný postpunk. V jejich hudbě se ostrovní rock postupně smísil s vlivy dubu nebo krautrocku, avantgardními postupy, alternativním rockem, tanečním popem či východními vlivy. Oproti Sex Pistols byli experimentálnější, pracovali s pomalejšími, temnějšími basovými rytmy. Dle Lydonových slov se teprve Public Image Ltd stali jeho "první láskou", s níž měl pocit, že může vyjádřit emoce.

Rozježený zpěvák John Lydon alias Johnny Rotten založil Public Image Ltd po rozpadu buřičských Sex Pistols, kteří naposledy koncertovali v lednu 1978. Pokusil se kolem sebe shromáždit hudebníky, s nimiž se bude moci projevovat bez kompromisů, řekl tehdy. Formace se od založení mnohokrát proměnila, prošli jí mimo jiné baskytarista Jah Wobble či nedávno zesnulý kytarista Keith Levene. Roku 1992 ukončili Public Image Ltd činnost, později ale oznámili comeback.

Nyní zpěváka Lydona už roky doprovází bubeník Bruce Smith, baskytarista Scott Firth a multiinstrumentalista Lu Edmonds, který se v Česku několikrát představil jako člen tria Les Triaboliques. V tomto složení už Public Image Ltd přijeli dvakrát, poprvé hráli roku 2010 na festivalu Colours of Ostrava, podruhé roku 2018 v pražském Lucerna Music Baru, kam se letos vrátí.

Lydon se kromě toho v roce 1996 představil na pražském Výstavišti ještě s tehdy obnovenými Sex Pistols. "Jistěže jsme našli společný důvod k hraní. Tím jsou vaše peníze," řekl toho času suše.

Začátkem letošního roku na sebe Public Image Ltd upozornili oznámením, že by rádi zastupovali Irsko na mezinárodní písňové soutěži Eurovize. Lydon, jenž se narodil v Londýně irským rodičům a kromě amerického má právě irský pas, do klání přihlásil skladbu nazvanou Hawaii. Označil ji za milostný dopis své ženě Noře Forsterové, které doktoři diagnostikovali Alzheimerovu chorobu. Svoji byli od roku 1979.

"Píseň je určena každému, kdo na cestě životem prochází těžkými časy s osobou, na které jim nejvíc záleží. Také je v ní ale naděje, že láska nakonec všechno přemůže," říká dnes sedmašedesátiletý hudebník. S písní neuspěl. Manželka mu zemřela minulý týden. Lydon jí věnuje nadcházející album End of World, vysvětlil na webu kapely.