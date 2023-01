Někdejší frontman Sex Pistols Lydon chce zastupovat Irsko na Eurovizi

Bývalý frontman slavné punkové skupiny Sex Pistols John Lydon chce zastupovat Irsko na mezinárodní písňové soutěži Eurovize. Zpěvák, známější pod údernější přezdívkou Johnny Rotten, se bude o účast ucházet s uskupením Public Image Ltd, které roku 1978 založil po rozpadu Sex Pistols.

Public Image Ltd vedení Johnem Lydonem (na snímku) se s písní Hawaii chtějí dostat do Eurovize. Foto: Andy Dunn | Video: Public Image Ltd

"Největší punker v dějinách", jak jej podle výsledků ankety titulovala stanice BBC Radio 1, pro soutěž natočil novou skladbu nazvanou Hawaii. Označuje ji za milostný dopis své ženě Noře, které doktoři diagnostikovali Alzheimerovu chorobu. Manželi jsou od roku 1979.

"Píseň je určena každému, kdo na cestě životem prochází těžkými časy s osobou, na které jim nejvíc záleží," říká šestašedesátiletý Lydon. "Také je v ní ale naděje, že láska nakonec všechno přemůže," dodává. Hudebník se narodil v Londýně irským rodičům a kromě amerického má právě irský pas, doplňuje deník Guardian.

Public Image Ltd dnes kromě Lydona tvoří bubeník Bruce Smith, kytarista Lu Edmonds a baskytarista Scott Firth. Zakládající člen a kytarista Keith Levene, který sestavu opustil v roce 1983, zemřel vloni. Naposledy band před osmi roky vydal album What the World Needs Now.

Public Image Ltd jsou jedním ze šesti umělců či kapel zařazených do užšího výběru, kteří se utkají o místo irského zástupce na Eurovizi. Loňský ročník soutěže vyhrál ukrajinský Kalush Orchestra s písní Stefania. Pořadatelem dalšího ročníku tak měla být Ukrajina. Ta se však od loňského února brání ruské agresi, organizace 67. klání se tak kvůli bezpečnosti účastníků ujal severoanglický Liverpool. Finále je plánováno na 13. května.

První ročník Eurovize se odehrál v květnu 1956, za nejslavnějšího vítěze v historii soutěže je považována švédská skupina ABBA, která roku 1974 prorazila hitem Waterloo. K dalším věhlasným tvářím v soutěži patří Kanaďanka Céline Dion, která v roce 1988 reprezentovala Švýcarsko.

Česká republika se poprvé zúčastnila roku 2007. Už v roce 1968 však v tehdejší Velké ceně Eurovize zpíval Karel Gott, ovšem jako zástupce Rakouska.

Hašková: Hudba je pro mě hlavně o emoci