Převrat na Pulitzerových cenách. Za hudbu byl poprvé oceněn raper, mladý Kendrick Lamar

včera

Porota prestižní americké Pulitzerovy ceny včera porušila dlouholetou tradici a poprvé v historii raperovi udělila ocenění za hudbu. Získal jej třicetiletý Kendrick Lamar, jehož songům se dostalo pozornosti v souvislosti s násilím bílých policistů vůči černochům v USA.

Americký raper Kendrick Lamar včera večer získal Pulitzerovu cenu za hudbu. Podařilo se mu to jako prvnímu raperovi a hudebníkovi, jenž nepochází ani ze světa klasické hudby, ani z jazzového prostředí.

Příznačně právě vloni rap oficiálně předčil rock a stal se nejposlouchanějším hudebním žánrem v USA.

Lamar je zároveň komerčně nejúspěšnějším ze všech dřívějších držitelů ceny. Tu většinou dostávají interpreti, kteří se těší přízni kritiků, avšak v hitparádách nefigurují.

Kendrick Lamar, třicetiletý rodák z kalifornského města Compton, kde začínala průkopnická hiphopová kapela N.W.A, ocenění obdržel za své loňské album nazvané Damn. Jedná se "virtuózní sbírku písní, které sjednocuje lokální věrohodnost i dynamické rytmy a které představují dojemné portréty zachycující složitost moderního afroamerického života", uvedla porota.

Lamar spolu s cenou přebere šek na 15 tisíc dolarů, v přepočtu 306 tisíc korun.

Kendrick Lamar bývá vyzdvihován za hlubokomyslné texty, politicky nabitá vystoupení, přesvědčivé love songy a osobitou kombinaci hip hopu, mluveného slova, soulu, jazzu, funku, poezie a afrických zvuků. Jeho skladby se týkají černošských témat, pouličního života, policejní brutality, obecně třeba vytrvalosti nebo vůle k přežití.

After 60 years, Kendrick Lamar has brilliantly brought pop to the Pulitzer https://t.co/zLkyF4ZJgt — Guardian music (@guardianmusic) April 16, 2018

Na scéně se Lamar etabloval roku 2011 deskou nazvanou Section.80 a definitivně prorazil následujícími nahrávkami good kid, m.A.A.d city a To Pimp a Butterfly. Dnes vyprodává sportovní haly, s hity jako Humble ovládl žebříčky. Často bývá považován za hlas nové generace.

Lamarovy skladby jako Alright nebo The Blacker The Berry se v Americe uchytily zejména po sérii několik let starých incidentů, kdy bílí policisté na ulici několikrát zastřelili černocha. Lamar se k tématu vyjádřil mimo jiné předloni na předávání hudebních cen Grammy, kde se stylizoval do oběti policejního násilí. Na pódium přišel s nasazenými želízky, měl modřiny na tváři a řetěz na krku.

Cen Grammy dosud Lamar získal dvanáct, přesto ještě nikdy neobdržel tu hlavní pro album roku. Hudební kritici naklonění raperovi to pořadatelům pokaždé měli za zlé, označovali to mimo jiné za důkaz, že udílející Národní akademie hudebního umění a věd ztrácí kontakt se současností.

Kendrick Lamar v minulosti natočil tracky s kapelou U2, zpěvačkami Taylor Swift, Rihannou či Beyoncé. Letos se stal kurátorem soundtracku k superhrdinskému filmu Black Panther. Album v USA vystřelilo do čela žebříčků a úspěch slavila i skladba zpěváka The Weeknda nazvaná Pray for Me, kterou rapuje sám Lamar.

Pulitzerovu cenu za hudbu v minulosti získali autoři vážné hudby John Luther Adams, Steve Reich či David Lang, saxofonista a flétnista Henry Threadgill nebo průkopník free jazzu Ornette Coleman.

Prvním jazzovým hudebníkem, který Pulitzerovu cenu převzal, se roku 1997 stal trumpetista Wynton Marsalis. Porotci tím částečně vyvážili rozhodnutí svých předchůdců z poloviny 60. let, kdy byl na sošku navržen jazzový skladatel Duke Ellington. Aby ji nemusel získat, Pulitzerova cena za hudbu ten rok nakonec nebyla udělena vůbec.

Obecně vzato může Pulitzerova cena stvrdit hudebníkovo celoživotní úsilí v případě, že jejím laureátem je již etablovaný muzikant, či naopak pomoci začínajícímu autorovi, což je spíš případ Kendricka Lamara.