před 1 hodinou

Loňské album Evolve, jež obsahuje hity jako Believer, včera v pražské O2 areně představila americká skupina Imagine Dragons kombinující rock, taneční pop, elektroniku či hip-hop. Držitelé hudební ceny Grammy se do Prahy vrátili po dvou letech, vloni byli jednou z hvězd festivalu Colours of Ostrava. Zvláštním hostem aktuálního turné skupiny je zpěvačka K.Flay, která propaguje svou loňskou nahrávku Every Where Is Some Where. Imagine Dragons byli v Praze poprvé před pěti lety, tehdy jim ještě stačil prostor holešovického klubu Sasazu.

autor: Kultura | před 1 hodinou