Recenze: Noel Gallagher se při pražské premiéře držel osvědčeného – jednoduchosti a hitů Oasis

před 1 hodinou

Když se u nás Noel Gallagher ukázal naposledy, byl podzim 1997 a Oasis právě byli na turné k albu Be Here Now. V závěru koncertu tehdy Noel prohlásil, že se s fanoušky zase brzy uvidí. Slovům dostál až po necelých jednadvaceti letech s třetí deskou svého projektu Noel Gallagher's High Flying Birds. Dlouhé čekání ovšem vynahradil víc než dostatečně.

Po dramatickém rozpadu Oasis v roce 2009 se obě hlavní postavy, Liam a Noel Gallagherovi, velmi brzy vydaly vlastní cestou. Liam pokračoval pod novým názvem Beady Eye se zbývajícími muzikanty ze sestavy Oasis, načež po dvou vydaných albech skupinu rozpustil. Vloni se pak blýskl prvním sólovým albem a ohlásil turné, avšak na jeho vystoupení v Česku si budeme muset ještě počkat.

Noel po odchodu ze slavné britpopové kapely zformoval projekt Noel Gallagher’s High Flying Birds, který úspěšně funguje dodnes. Na rozdíl od Liama zařadil do plánu svého Stranded On The Earth World Tour i naše hlavní město, konkrétně Velký sál Lucerny, který se bez většího překvapení několik týdnů předem vyprodal. O skvělou bouřlivou atmosféru tak bylo postaráno, tím spíš, že se z dlouhé řady před vchodem ozývala ve velkém angličtina.

Přestože je dobře známo, že Noel zařazuje do setlistu mnoho kousků své bývalé kapely, v níž působil jako dominantní skladatel, nepůsobil koncert zdaleka jen jako retro setkání fanoušků Oasis. Velkým dílem právě díky zmíněným cizincům v publiku, pro něž je Noelův jazyk jejich rodným, se Lucerna rozezpívala hned v úvodních chvílích koncertu, které vyplnily novinky z čerstvé desky. Ty tvořily zhruba třetinu koncertního programu, přičemž stejně velký prostor věnoval padesátiletý muzikant společně dvěma předchozím albům a zbývající třetinu vyplnily skladby Oasis.

Osvědčené hity pochopitelně znamenaly vrchol večera. Zejména v případech Wonderwall, Don’t Look Back In Anger a závěrečného coveru Beatles All You Need Is Love nebylo frontmana přes zpěv publika skoro slyšet a kvůli desítkám telefonů nad hlavami bohužel ani pořádně vidět. Obzvlášť působivě vyzněly ty refrény, které nechal Noel odzpívat pouze diváky, a hřmotný sbor v druhé zmíněné písni musel rezonovat až dole na Můstku.

Jak napovídaly tři velké tourbusy parkující uprostřed Václavského náměstí, vozí s sebou Noel na koncerty početnou doprovodnou kapelu. Všeho všudy se na pódiu kromě něj ukázalo dalších deset lidí, mimo jiné dvě zpěvačky a tři dechaři. Oproti tomu samotná stage působila velmi prostě. Střídměji už to v Lucerně vypadat nemohlo - jednoduché pódium, za ním pověšené obyčejné bílé plátno, stejně jednoduchá decentní světla a absence obrazovek či jakýchkoliv efektů. Ryzí skromnost.

Jakkoliv rocker v prostořekosti nedosahuje kvalit svého mladšího bratra, i on si umí pustit pusu na špacír. Tentokrát se ovšem soustředil čistě na hudbu, svůj pověstný ostrovtip nechal v šatně a poprvé pozdravil až krátce před půlkou koncertu.

První český koncert Noel Gallagher’s High Flying Birds stvrdil, že si rocker nadále drží vysoký skladatelský standard i jistotu v hlase. Zvuk v Lucerně sice nebyl nejlepší, mnoho hudebních kudrlinek se ztrácelo, ale výsledný skvělý dojem to nezkazilo. Snad na příští Noelovu návštěvu nebudeme čekat dalších jednadvacet let.

Hodnocení: 80 %