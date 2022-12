Posledně hrál na kytaru ručníkem i zuby. Do Prahy se vrátí hvězda blues Buddy Guy

Po šedesáti letech strávených na pódiích vyráží americký bluesový kytarista a zpěvák Buddy Guy na rozlučkové turné, díky němuž naposledy navštíví také Česko. Pět let poté, co při své zdejší premiéře vyprodal velký sál pražské Lucerny, vystoupí 16. července příštího roku v Kongresovém centru.

Vstupenky za ceny od 1490 do 5990 korun jsou k dispozici v síti Ticketportal. "Zahraje nejznámější skladby jak z celé své bohaté kariéry, tak i z nové desky The Blues Don't Lie, která vyšla letos v září a je opět nominována na Grammy," upřesňuje Jiří Sedlák z agentury Liver Music. Ta koncert pořádá v rámci cyklu Bluefest. Jako předskokan se představí kytaristův dlouholetý spolupracovník, bubeník Tom Hambridge.

Šestaosmdesátiletý držitel osmi cen Grammy Buddy Guy, kterého v Bílém domě hostil někdejší americký prezident Barack Obama, vyrůstal ještě na farmě, kde rodiče pracovali jako několikátá generace černochů kdysi násilně přivlečených z Afriky.

Profesionálně hrát začal na přelomu 50. a 60. let minulého století v Chicagu, kde vznikla osobitá podoba elektrického blues a kde se Guy naučil pro svá vystoupení typické bavičské manýry. V tamních špeluňkách potřeboval překřičet a zaujmout hlasitý dav, nejčastěji lidi vracející se z fabrik po noční šichtě. Proto začal s kytarou skákat na stůl nebo na ni hrát zuby, což mu jako trik k pobavení zůstalo.

"Čím vším se dá hrát na elektrickou kytaru? Viděno ve vyprodaném velkém sále pražské Lucerny: rukávem, ručníkem, košilí, paličkami na bicí, zuby, dokonce zadkem," popsalo Aktuálně.cz jeho dosud jediný, vyprodaný český koncert. "V typické puntíkaté košili, s puntíkovaným kytarovým efektem na podlaze byl Guy nepřehlédnutelný, s puntíkatou kytarou nepřeslechnutelný, a když se na začátku některé sloky charakteristicky rozeřval do mikrofonu, hřměl až imperativně," dodalo.

V začátcích Guy vytvořil pověstné duo s harmonikářem Juniorem Wellsem. Záhy získal smlouvu s proslulým bluesovým vydavatelstvím Chess Records. Protože jeho majitel ale Guyovu hudbu považoval za příliš agresivní, kytarista vydal první album až roku 1968 na značce Vanguard.

Tou dobou už se začal stávat vzorem pro mladší generaci britských rockerů typu Jimmyho Page, Erika Claptona nebo Rolling Stones, kteří rozvíjeli odkaz amerického elektrického blues.

V dalších letech Buddy Guy právě rockerům předskakoval, od Jefferson Airplane po Rolling Stones. Do Evropy jezdil takřka celý život, v 70. a 80. letech zde býval žádanější než ve Spojených státech, kde vládly rock a později disco. Jeho comeback začal v roce 1991 s albem Damn Right, I've Got the Blues, které mu vyneslo první Grammy.

Zatím naposledy letos v září vydal nahrávku The Blues Don't Lie. Produkoval ji jeho bubeník a pražský předskokan Tom Hambridge, hostují na ní písničkáři Elvis Costello a James Taylor nebo zpěvačka Mavis Staples. Deska je momentálně nominovaná na Grammy.