Pink Floyd po čtvrtstoletí vydali novou píseň, zpívá ji Ukrajinec Chlyvňuk

Poprvé od roku 1994 složila britská kapela Pink Floyd novou píseň. Učinila tak na podporu Ukrajiny bránící se před ruským útokem. Výtěžek ze skladby nazvané Hey, Hey, Rise up (Hej, hej, povstaň) má podpořit humanitární pomoc napadené zemi, píše agentura AFP.

Hey, Hey, Rise up je první skladbou složenou pod hlavičkou Pink Floyd od roku 1994. Zpívá Andrij Chlyvňuk. | Video: Pink Floyd

S nápadem přišli dva členové sestavy, šestasedmdesátiletý kytarista David Gilmour a o dva roky starší bubeník Nick Mason. V písni použili hlas zpěváka Andrije Chlyvňuka, jehož znají osobně. Tento člen ukrajinské skupiny Boombox se nyní v Kyjevě léčí ze zranění, která mu způsobil projektil z minometu.

"Když jsme se stali svědky toho, jak jedna z největších světových mocností zahájila ohavnou invazi do nezávislé, mírumilovné demokratické země a začala vraždit její obyvatele, stejně jako mnozí jsme pocítili zuřivost a frustraci," vysvětluje kytarista Gilmour.

Jeho ukrajinská snacha Janina Pedanová před několika týdny odvezla svou ochrnutou babičku z Charkova přes Polsko do Švédska, doplňuje deník Guardian.

Mezitím se Gilmour dozvěděl, že zpěvák Chlyvňuk odjel z amerického turné své kapely na Ukrajinu, aby se zapojil do domobrany. Na Instagramu pak kytarista Pink Floyd viděl video natočené na kyjevském náměstí, kde Chlyvňuk v mundúru pěje lidovou píseň Červená kalina na louce. "Byl to silný okamžik, který mě přiměl to zhudebnit," líčí Gilmour, proč v klipu použil Chlyvňukův hlas z této nahrávky.

Když se spojil s Chlyvňukem, aby získal jeho souhlas, Ukrajinec už byl kvůli zranění upoután na lůžko. "Přehrál jsem mu kousek po telefonu a dal mi své požehnání. Snad brzy něco uděláme osobně," doufá Gilmour.

Andrij Chlyvňuk si s Davidem Gilmourem zazpíval roku 2015 v Londýně. Vystoupení věnovali Ukrajincům, kteří přišli o život při protestech na kyjevském Majdanu. Na akci vystoupily i ruské punkerky z kapely Pussy Riot, které dlouhodobě protestují proti tamnímu prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Videoklip k nové skladbě Pink Floyd pracuje s motivem slunečnice, jedním ze symbolů Ukrajiny. Inspirovalo jej jiné virální video ze sociálních sítí, jež zachycuje Ukrajinku urážející dva ozbrojené ruské vojáky a házející po nich slunečnicová semínka se slovy, ať si je dají do kapes, aby z nich vyrostly slunečnice, až budou tito okupanti zahrabáni do hrobů.

Součástí nového videoklipu je též krátký záběr z koncertu Společně pro Ukrajinu na pražské Letné, jak ve čtvrtek večer oznámil jeden z jeho pořadatelů Robin Suchánek.

Kytarista Gilmour píseň natočil s baskytaristou Guyem Prattem, klávesistou Nitinem Sawhneyem a bubeníkem Nickem Masonem. Ten v klipu hraje na nástroj ozdobený dílem ukrajinské lidové malířky Mariji Prymačenkové. Menší část jejích prací minulý měsíc možná zanikla při zničení muzea v ukrajinském Ivankivu. Bližší informace nelze ověřit.

Další známý člen Pink Floyd, basista a zpěvák Roger Waters, se na nové písni nepodílel. Waters ještě týden před invazí řekl ruské státní televizi Russia Today, že "řeči o invazi jsou nesmysl a ví to každý, kdo má vyšší IQ, než je teplota v místnosti". Od té doby si Waters veřejně koresponduje se svou ukrajinskou fanynkou Alinou Mitrofanovovou, která ho vyzvala, aby odsoudil ruskou agresi.

"Cítím vaši bolest a jsem znechucený Putinovou invazí Ukrajiny," reagoval Waters. Zároveň ale vyslovil lítost nad tím, jak "vlády západních zemí tím, že poskytují Ukrajincům zbraně, přilévají olej do ohně, který sežehne vaši krásnou zemi". Dále prohlásil, že dlouhá válka na Ukrajině by přišla vhod "gangsterským jestřábům ve Washingtonu", a přirovnal současný konflikt ke spojenecké invazi do Iráku začátkem tisíciletí nebo k bombardování Srbska v 90. letech minulého století. Kromě toho Waters oznámil ukrajinské fanynce, že v její zemi operují neonacistické skupiny.

Naopak ostatní členové Pink Floyd mají o ruské agresi na Ukrajině jasno od začátku. "Putin musí odejít," tweetoval David Gilmour hned po zahájení války. Na nynější dotaz deníku Guardian, zda je zklamaný z reakce svého někdejšího spoluhráče Waterse, kytarista jen zběžně přitakal. "Řekněme, že jsem zklamaný, a pojďme dál," uvedl.

Veškerá hudba Pink Floyd do roku 1987, stejně jako Gilmourovy sólové skladby, za poslední měsíc zmizela z ruských a běloruských streamovacích webů. Starší skladby jsou stále dostupné, což podle Guardianu může souviset právě s tím, že práva na ně vlastní i Roger Waters.

Pink Floyd, založení v Londýně roku 1965, celosvětově prodali přes 250 milionů alb a patří k nejvlivnějším rockovým sestavám 20. století. V září 1994 vystoupili také na pražském strahovském stadionu.