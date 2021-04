Paul Simon prodal práva na své písně společnosti Sony Music

Devětasedmdesátiletý americký písničkář Paul Simon prodal práva na kompletní katalog skladeb, které napsal za šedesátiletou kariéru, hudebnímu koncernu Sony Music. Vydavatelství o tom informovalo tento týden.

Katalog zahrnuje Simonovy písně z období sólové dráhy, jako jsou Still Crazy After All These Years, Diamonds on the Soles of Her Shoes nebo 50 Ways to Leave Your Lover, i z doby, kdy byl součástí dua Simon & Garfunkel. S dnes devětasedmdesátiletým Artem Garfunkelem začali jako folkoví písničkáři vystupovat koncem 50. let minulého století.

Sony tak získá i práva na hity jako The Sound of Silence, The Boxer, Bridge Over Troubled Water nebo Mrs. Robinson. V praxi to znamená, že kdokoliv od nynějška natočí coververzi Simonovy písně či použije jeho hudbu v reklamách či filmu, bude platit Sony. Art Garfunkel ale nepřijde o svou část příjmů z prodeje práv, doplňuje deník Guardian.

Celkově Simonův katalog zahrnuje přes 400 položek. Jejich hodnotu společnost neupřesnila. Šesnáctinásobný držitel ceny Grammy Simon, který v roce 2018 ukončil koncertní dráhu a rozloučil se studiovou deskou In the Blue Light, vyjádřil radost nad tím, že jeho písně bude spravovat právě Sony Music. Kdysi začal vydávat desky pod značkou Columbia Records, kterou od konce 80. let minulého století s krátkou přestávkou vlastní právě Sony.

Z vydavatelských práv na hudbu se stalo cenné zboží zejména v době, kdy stále roste počet uživatelů streamovacích služeb. Příjmy z nich hudebníkům alespoň částečně kompenzují dřívější zisky z prodeje CD a LP. Za koronavirové pandemie navíc práva nabyla na významu coby zdroj příjmů v době, kdy muzikanti nesmějí koncertovat.

V prosinci prodal katalog svých písní i hudebník a nositel Nobelovy ceny za literaturu Bob Dylan, nyní je vlastní firma Universal Music. Deníky tehdy hodnotu transakce odhadly na více než 300 milionů dolarů, v přepočtu 6,5 miliardy korun.

Podobně se práv na svou hudbu vzdali Stevie Nicksová z kapely Fleetwood Mac, písničkář Neil Young, zpěvačky Shakira a Debbie Harryová nebo Carole Bayer Sagerová. Další jako country hvězda Dolly Partonová o možnosti prodat práva stále uvažují, jak se blíží ke konci své kariéry, doplňuje britská BBC.

Nejčastěji práva skupuje londýnský investiční fond Hipgnosis nebo nadnárodní firma Primary Wave.